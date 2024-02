Können Teppichkäfer beißen? Das richten die Schädlinge an

Teppichkäfer kommen uns Menschen gerne nah. Sie legen Eier in unseren Textilien ab und gelten als Materialschädlinge. Doch können die Käfer auch beißen?

Teppichkäfer sind unliebsame Gäste in der eigenen Wohnung. Obwohl sie eigentlich in der Natur leben, sind sie uns Menschen gerne nah. Vom Licht angezogen, halten sie sich häufig in Fensternähe auf. Ihre Eier legen sie hinter Fußleisten, in Sofaritzen oder anderen Textilien ab. Dort richten die Larven ihr Unheil an und gelten daher als Materialschädlinge. Doch können Teppichkäfer auch beißen?

Ausgewachsene Teppichkäfer beißen uns Menschen nicht: Das sind die eigentlichen Übeltäter

Erwachsene Teppichkäfer ernähren sich von Nektar und Pollen, denn laut Umweltbundesamt sind sie Blütenbesucher. Gelangen sie zu uns ins Haus, können sie sich dort leicht durch Karton und Papier beißen. Textilien wie Bettwäsche sind daher in gut verschlossenen Plastiksäcken zu verstauen, um einem Befall von Teppichkäfern vorzubeugen. Gefahren für den Menschen gehen von den Käfern nicht aus. Vermeintliche Bisse oder Stiche des Tieres verwechseln viele mit einem Ausschlag, wie die Schädlingsbekämpfungsfirma Bruder schreibt.

Die eigentlichen Schädlinge sind die Larven der Tiere. Sie ernähren sich laut Umweltbundesamt von Kreatin, das unter anderem in Haaren, Seide und Schafwolle vorkommt.

Wenn Teppichkäfer-Larven beißen: Das sind die Folgen

Oftmals werden laut der Firma Bruder zunächst die Bissspuren der Larven in Form von unregelmäßigen Löchern entdeckt. Daraus entstehen Schäden an Textilien wie Teppichen, Pelzmänteln oder Wollkleidung. Um das zu verhindern, sollte man die Schädlinge bekämpfen. Dadurch wird zusätzlich eine Ausbreitung verhindert. Doch auch uns Menschen kann die Teppichkäfer-Larve schaden - dabei beißt sie nicht einmal.

Die Haare der Larven können allergische Reaktionen auslösen, berichtet das Umweltbundesamt. Das kann unterschiedliche Folgen haben:

Reaktionen von Haut und Atemwegen

Irritationen der Nasenhöhlen und Nasennebenhöhlen

Augenentzündungen

Die am Körperende der Larve sitzenden Pfeilhaare sind besonders lang und brechen leicht ab. Sie enthalten Substanzen, die Allergien auslösen können. Normalerweise dienen sie der Verteidigung. Eine Rolle bei der Übertragung von Krankheiten spielen Teppichkäfer-Larven nicht.