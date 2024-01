Teppichkäfer in der Wohnung: Woher kommen sie?

Teppichkäfer treiben sich gerne in unseren vier Wänden herum. Ihre Larven können Schäden an Textilien anrichten. Doch woher kommen die Tiere?

Teppichkäfer sind ungebetene Gäste in unseren vier Wänden. Sind sie einmal im Haus oder in der Wohnung, legen sie ihre Eier häufig an dunklen Orten ab - Sofaritzen, Wollkleidung und Teppiche können Befallherde sein. Die geschlüpften Larven gelten als Materialschädlinge und können Schäden verursachen. Doch woher kommen die Teppichkäfer in der Wohnung?

Teppichkäfer in der Wohnung: Das ist ihr Lebensraum

Ausgewachsene Teppichkäfer ernähren sich von Pollen und Nektar und sind daher in der Natur beheimatet. Hier unterstützen sie bei der Entfernung von Kadavern. Teppichkäfer haben ihren Lebensraum weltweit, bevorzugen laut der AML Schädlingsbekämpfung aber kalte Regionen. Zwar sind europäische Exemplare vor allem zwischen Mai und Juli aktiv, in der Nähe von uns Menschen aber ganzjährig.

Die Larven der Teppichkäfer wiederum fressen Kreatin, das laut Umweltbundesamt unter anderem in Haaren, Seide und Schafswolle vorkommt. Folglich legen Teppichkäfer ihre Eier gerne in Wohnungen und Häusern ab. Hier finden die Larven ausreichend Textilien wie Teppiche oder Wollkleidung, um sich zu ernähren. Ihr Lebensraum sind also unsere vier Wände.

So kommen Teppichkäfer in die Wohnung: Sie werden von Licht angezogen

Teppichkäfer in der Wohnung - dafür gibt es hauptsächlich drei Gründe:

Die Eier legt der Teppichkäfer an dunklen Orten wie hinter Fußleisten oder im Bettkasten ab. Hier können die Larven in Ruhe schlüpfen. Entsprechend attraktiv sind unsere Wohnungen und Häuser für den Teppichkäfer.

Doch auch Licht spielt laut Umweltbundesamt eine wichtige Rolle, denn erwachsene Teppichkäfer werden davon angezogen. Während es die ausgewachsenen Larven raus in die Natur zieht, werden Teppichkäfer von draußen durch die Helligkeit in unserer Wohnung angezogen.

Ein dritter Weg sind offene Türen und Fenster. Hier können Teppichkäfer hindurchschlüpfen, wenn gelüftet wird oder eine Terrassentür im Sommer länger offensteht. Auch Fensterritzen sind dafür geeignet.

Dann sind die Käfer in der Lage, ihre Eier im Inneren unserer Wohnungen und Häuser abzulegen, wodurch sich die Schädlinge verbreiten.