Bienen, Schmetterlinge, Heuschrecken: Insekten sind wahre Flugakrobaten. Doch welches Insekt kann am höchsten fliegen?

Bereits vor 400 Millionen Jahren haben Insekten den Luftraum erobert. Damit gehören sie zu den ersten Tieren in der Geschichte der Welt, die das Fliegen gelernt haben. Doch wie hoch können Insekten fliegen? Die Antwort auf diese Frage lesen Sie hier. Das größte Insekt der Welt ist übrigens die Riesenstabschrecke. Das größte jemals gefunden Exemplar bringt es auf eine Länge von 64 Zentimetern.

Wie hoch kann ein Insekt fliegen?

Die Frage, wie hoch Insekten fliegen können, lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Denn wie der SWR berichtet, gibt es kaum systematische Untersuchungen zu der Flughöhe von Insekten.

Zwei US-amerikanischen Wissenschaftler haben allerdings herausgefunden, dass es eine Insektenart gibt, die besonders hoch fliegen kann — und zwar Hummeln der Art Bombus impetuosus.

Viele Menschen halten Hummeln wegen ihres großen Körpers und den kleinen Flügeln für schlechte Flieger. Doch im Himalaya, so die Wissenschaftler, gehen die Tiere in einer Höhe von über 4.000 Metern auf Nahrungssuche und bauen sogar Nester.

Theoretisch können Hummeln sogar den 8.849 Meter hohen Mount Everest überfliegen. Das haben die beiden Wissenschaftler in einem Experiment herausgefunden. Dafür haben sie Hummeln in eine Luftkammer gesperrt, die den Luftdruck in unterschiedlichen Höhen simulieren kann. Dabei seien die Hummeln in der Lage gewesen, in Höhen bis zu 9.000 Metern zu fliegen.

Ob Hummeln auch im echten Leben so hoch fliegen, lässt sich durch das Experiment jedoch nicht sagen.

Gut zu wissen: Wer eine geschwächte Hummel auf seinem Balkon oder im Garten entdeckt, kann dem Insekt mit einigen Tipps und Tricks wieder auf die Beine helfen.

Welches Insekt kann am höchsten fliegen?

Wie oben bereits erwähnt, können Hummeln theoretisch den Mount Everest überfliegen. Damit gehören sie wohl zu den Spitzenfliegern unter den Insekten. Im Himalaya hat man laut den beiden US-amerikanischen Forschern allerdings auch schon einige Fliegen- und Schmetterlingsarten in 6.000 Meter Höhe entdeckt.

Auf 8.000 Meter Höhe findet man außerdem sogenanntes Luftplankton. Dabei handelt es sich dem SWR zufolge um sehr kleine Insekten. Allerdings fliegen die Tiere nicht selbstständig, sondern lassen sich von Winden durch die Luft treiben.

Schon gewusst? In vielen beliebten Lebensmittel sind Insekten enthalten.