Instagram: Kann man Reels herunterladen?

Auf Instagram lassen sich Reels nicht so einfach herunterladen. Wie es trotzdem klappt, lesen Sie in diesem Artikel.

Wer die kurzen Video-Clips auf Instagram downloaden will, hat verschiedene Möglichkeiten, um das zu tun. Wir haben Ihnen verschiedene Wege zum erfolgreichen Download zusammengestellt.

Was ist ein Reel in Instagram?

Während Instagram vor ein paar Jahren noch eine reine Foto-App war, gibt es seit einiger Zeit sogenannte Reels. Das sind kurze Video-Clips, die Userinnen und User hochladen können. Ein Reel kann maximal 90 Sekunden lang sein.

Wer in der Instagram-App unten auf die Filmklappe klickt, kommt in den Reel-Feed. Dort werden Reels von öffentlichen Profilen angezeigt. Mit einem "Swipe" nach oben kommt man zum nächsten Reel. Die Reels, die von nicht-öffentlichen Profilen hochgeladen werden, werden nicht in dem Feed angezeigt.

Wie kann ich ein Reel von Instagram herunterladen?

Wer seine eigenen Reels herunterladen möchte, kann das ganz einfach tun. Dafür muss man zunächst auf das eigene Profil in der Instagram-App gehen. Dann läuft es wie folgt:

Auf das Symbol mit der "Filmklappe" klicken.

Das Reel anklicken, das man herunterladen möchte.

Oben rechts auf die drei Punkte klicken.

Nun öffnen sich unten ein Menü. Hier "Speichern" auswählen.

Nun ist das Reel gespeichert und kann in der Galerie-App des Smartphones angesehen werden.

Übrigens: Wer keine Lust mehr auf Instagram hat, kann sein Profil dauerhaft oder auch nur zeitweise deaktivieren.

Kann ich fremde Reels von Instagram herunterladen?

Wer fremde Reels speichern will, muss auf separate Apps zugreifen. Vodafone empfiehlt hierfür auf seiner Website die App "Reels downloader" für Android-Geräte. Für iPhones wird die App "Instant Save" empfohlen.

Jedoch verweist Vodafone darauf, dass Reels, die von Profilen im Privat-Modus hochgeladen wurden, nicht mit den Apps heruntergeladen werden können. Stattdessen sollte man hier lieber auf die Bildschirmaufnahme-Funktion des Smartphones zurückgreifen.

Übrigens: Die Beliebtheit von Reels dazu geführt, dass die Videoclips auch ohne Sucheingabe auf Anhieb auftauchen. Auch das Sucht- und Frustrationspotenzial von Instagram ist durch diese Funktion angewachsen.