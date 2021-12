Christbaum, Gans, Gaben: So hat sich unser Weihnachtsfest verändert

Plus Wie viel geben die Deutschen für Geschenke aus? Wie viele Schokonikoläuse verputzen sie pro Jahr? Testen Sie Ihre Einschätzung im interaktiven Quiz.

Das zweite Weihnachten während Corona. Es wird erneut kein normales, klassisches Weihnachtsfest. Aber was gehört überhaupt zu einem klassischen Weihnachtsfest? Lebkuchen, ein geschmückter Baum und Geschenke? Für viele schon. Wie viel Geld nehmen die Deutschen denn - trotz Corona - für Weihnachtsgeschenke in die Hand? Wie viele Bäume werden gefällt und wie viele Gänse geschlachtet?