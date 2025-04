Millionenschwerer Drogenhandel: Weiteres Urteil gefallen

Zwei Tage nach dem Urteil gegen eine Bande von international agierenden Drogenhändlern hat das Frankfurter Landgericht auch einen Geschäftspartner zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Der 49-Jährige habe eine Strafe von elfeinhalb Jahren erhalten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Er hatte von der Bande, die sich selbst «Die Firma» nannte, knapp 50 Kilogramm Kokain für den Weiterverkauf abgenommen sowie ihr gegen Provision einen Kurier für den Transport von rund 90 Kilogramm Koks zur Verfügung gestellt.

Von der Bande unabhängig war er laut Gericht zudem in die Einfuhr von 75 Kilogramm Kokain und drei Kilogramm Heroin aus den Niederlanden verwickelt. Insgesamt machte er bei den Drogengeschäften einen Umsatz von rund 1,6 Millionen Euro. Im Oktober 2023 wurde er festgenommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bunkerwohnungen in Frankfurt

«Die Firma» dealte im großen Stil vor allem mit Kokain, insgesamt hatten die Drogen einen Wert von über zehn Millionen Euro. Gelagert wurden sie in fünf Bunkerwohnungen in Frankfurt. Die sieben Mitglieder, die am Dienstag verurteilt worden waren, erhielten Haftstrafen zwischen viereinhalb und elf Jahren.

Laut Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft sind bereits weitere Mitglieder und Geschäftspartner der Bande festgenommen worden, auch in Deutschland. Zuletzt klickten in der vergangenen Woche bei zwei 44 und 57 Jahre alten Männern die Handschellen.

