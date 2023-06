Internationaler Kindertag 2023 in Deutschland: Datum, Geschichte und Bedeutung

Internationaler Kindertag 2023: Der Termin spielt auch in Deutschland eine Rolle. Ist es ein Feiertag? Hier finden Sie die Infos zu Datum und Bedeutung.

Ein Feiertag für die Kinder – diese Idee blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Internationale Kindertag ist einer von zwei Feiertagen, die sich rund um die Heranwachsenden drehen. Doch was steckt hinter dem Kindertag und wie wird dieser begangen? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Datum: Wann Internationaler Kindertag 2023 ist

Der Internationale Kindertag wird in Deutschland traditionell am 1. Juni gefeiert. 2023 ist das ein Donnerstag.

International variiert das Datum in einigen Ländern, über 30 Staaten haben jenen 1. Juni aber von den USA und China übernommen, die als Vorreiter agierten.

Geschichte: Warum wurde der Kindertag ins Leben gerufen?

Der Internationale Kindertag geht auf die Weltkonferenz im August 1925 zurück. Damals trafen sich Vertreter aus 54 Staaten, um über das Wohlergehen der Kinder zu beraten. Die Folge war die Genfer Erklärung zum Schutze der Kinder, welche verabschiedet wurde. In den folgenden Jahren führten einige Länder einen Kindertag ein. Die Türkei hatte einen solchen bereits 1920 eingeführt.

Neben dem Internationalen Kindertag am 1. Juni gibt es auch noch den Weltkindertag im September. Dieser wurde vor allem auf Drängen der Vereinten Nationen ins Leben gerufen, welche dafür das Kinderhilfswerks UNICEF beauftragen. Alle Staaten sollen einen Universal Children's Day, also Weltkindertag erklären. Heute werden Kindertage in 145 Ländern begangen. In vielen gibt es zwei Tage für die Kinder, wie es in Deutschland der Fall ist.

Ist der Internationale Kindertag ein Feiertag?

Der Internationale Kindertag ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Daher gibt es auch kein Schulfrei und keinen freien Tag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gleiches gilt für den Weltkindertag – zumindest in fast allen Bundesländern. Dieser ist nämlich nur in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag.

Bedeutung: Warum gibt es den Internationalen Kindertag 2023?

Das große Ziel des Weltkindertags ist es, die Bedürfnisse der Kinder in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Damit das gelingt, wird der 1. Juni vielerorts mit einem bunten Unterhaltungsprogramm begangen. Es gibt Veranstaltungen zu wichtigen Themen wie Kinderrechten. In den Schulen werden in der Regel verschiedene Events und Projekte begangen. Einige von diesen integrieren auch Eltern und Interessenten.