Internet: Grundsteinlegung für Großrechenzentrum in Hanau

Internet

Grundsteinlegung für Großrechenzentrum in Hanau

Kabel statt Kaserne: Das neue Rechenzentrum soll zu einem Knotenpunkt für den Datenverkehr in Deutschland werden – und liefert dabei sogar Wärme für die Nachbarschaft.
Von dpa
    Rechenzentren sind das Rückgrat der Digitalisierung: Sie speichern und verarbeiten große Datenmengen. (Symbolfoto)
    Rechenzentren sind das Rückgrat der Digitalisierung: Sie speichern und verarbeiten große Datenmengen. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    In Hanau wird am Montag (12.00 Uhr) der Grundstein für ein neues Großrechenzentrum gelegt. Investor ist der französische Konzern Data4, der derzeit nach eigenen Angaben insgesamt zehn Rechenzentren in sechs europäischen Ländern betreibt. Der Standort Hanau soll zu einem strategischen Knotenpunkt für den Datenverkehr in Deutschland werden.

    Das Rechenzentrum entsteht auf einem ehemaligen US-Kasernengelände. Die bei seinem Betrieb anfallende Abwärme soll für die Fernwärmeversorgung der Bürgerinnen und Bürger Hanaus genutzt werden.

