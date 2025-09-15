Grundsteinlegung für Großrechenzentrum in Hanau

In Hanau wird am Montag (12.00 Uhr) der Grundstein für ein neues Großrechenzentrum gelegt. Investor ist der französische Konzern Data4, der derzeit nach eigenen Angaben insgesamt zehn Rechenzentren in sechs europäischen Ländern betreibt. Der Standort Hanau soll zu einem strategischen Knotenpunkt für den Datenverkehr in Deutschland werden.

Das Rechenzentrum entsteht auf einem ehemaligen US-Kasernengelände. Die bei seinem Betrieb anfallende Abwärme soll für die Fernwärmeversorgung der Bürgerinnen und Bürger Hanaus genutzt werden.