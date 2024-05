Wendehammer bald nach Backstar Sally benannt? Anregung von Barbara Schöneberger

Mit ihren YouTube-Videos ist Backstar Sally berühmt geworden und verhilft auch Waghäusel zu Bekanntheit. Bekommt sie dafür eine eigene Straße in der Stadt?

Barbara Schöneberger wartete bis ganz zum Ende des Gesprächs mit Backstar Sally alias Sally Özcan. Nachdem die Influencerin aus Waghäusel sich und ihr Projekt rund 19 Minuten lang in der "NDR Talkshow" vorstellen durfte, haute die TV-Moderatorin eine Anregung raus, die sich gewaschen hat.

"Waghäusel, wahrscheinlich kommen die bald auf dich zu und werden einen Wendehammer oder eine Sackgasse nach dir benennen. Ich würde mal sagen, das steht kurz bevor", beschloss die 50-Jährige die launige Unterhaltung in größerer Runde. Dafür gab es Applaus und einige Lacher, aber Schönebergers Idee war nun einmal in der Öffentlichkeit.

Bereits zuvor hatte sie über Sally festgestellt: "Du hast inzwischen 100 Mitarbeiter und die gesamte Gegend um Waghäusel, wo du herkommst, heißt Sallycon Valley, was ich überhaupt das Allerlustigste finde."

Backstar Sally in Waghäusel: "Sympathieträgerin und Werbebotschafterin"

Da wird klar: Waghäusel wäre ohne die 35-jährige YouTuberin nicht mehr dieselbe Stadt. Dank Sally ist sie auch überregional bekannt geworden. Gibt es als kleines Dankeschön bald tatsächlich einen Sally-Wendehammer oder eine Sally-Sackgasse?

Die Badischen Neuesten Nachrichten haben bei Oberbürgermeister Thomas Deuschle nachgefragt. Der CDU-Politiker gibt zu, die Schöneberger-Idee "mit einem Schmunzeln" aufgenommen zu haben. Sally ist für ihn "nicht nur eine tolle Sympathieträgerin, sondern auch eine großartige Werbebotschafterin" für Waghäusel.

Bekommt Backstar Sally einen eigenen Wendehammer? Bürgermeister erklärt das Hindernis

Dennoch wird kein Stück Asphalt nach ihr benannt werden. "Ein Wendehammer wird Sally doch gar nicht gerecht", versucht sich Deuschle erst geschickt um die Wahrheit herumzuwinden. Denn die zweifache Mutter habe schließlich bereits ein riesiges Backimperium aufgebaut.

Das eigentliche Hindernis besteht aber eher in Sally höchst erfreulichem Zustand: Denn sie lebt – und das hoffentlich noch sehr lange. Namensgeber von Straßen in Waghäusel dagegen seien in aller Regel bereits verstorben, wie etwa Willy Brandt, Johann Sebastian Bach oder Marie Curie. Lediglich für Helmut Schmidt und Helmut Kohl wurden zum Zeitpunkt der Benennung Ausnahmen gemacht, verrät Deuschle.

Den Hintergrund für diese Voraussetzung erklärt der OB so: Es sei nie abzusehen, was jemand in seinem Leben noch so anstelle. Auch wenn er da bei Sally, deren Ehe mit ihrem Mann Murat zuletzt in die Brüche ging, natürlich keinerlei Gefahr sehe.

Wird Sackgasse nach Backstar Sally benannt? Entscheidung liegt beim Gemeinderat

Ohnehin könne Deuschle nicht selbst darüber entscheiden, eine Straße nach einer Berühmtheit zu benennen. Dies sei Aufgabe des Gemeinderates, der in einigen Fällen schon hitzige Diskussionen geführt habe. Etwa im Falle von Rosa Luxemburg.

Sollte Schöneberger wider Erwarten doch erhört werden, hätte Deuschle einen Wunsch: "Wenn, dann bitte die Sackgasse, in der ich wohne!"

Übrigens: Durch das jüngste Ehe-Aus hat Sally Özcan ihre Pläne für die nahe Zukunft geändert.