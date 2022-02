15-jähriger Autor über dementen Vater: "Er wird eines Tages vergessen, dass er mich liebt"

Oskar Seyfert hat ein Buch über seinen Vater geschrieben, der an Alzheimer erkrankt ist. Das Bemerkenswerte daran: Oskar ist erst 15 Jahre alt.

Oskar, hat dein Vater dich heute noch erkannt?

Oskar Seyfert: Ja. Zum Glück erkennt er mich immer. Zumindest noch.

Und verstehst du ihn immer, wenn du mit ihm sprichst?

Seyfert: Nein, seine Aussprache wird immer undeutlicher, und selbst wenn ich ihn verstehe, weiß ich nicht immer, was er meint.

Alzheimer führt auch zu einer deutlich verkürzten Lebenserwartung. Macht dir das Angst?

Seyfert: Auch viele Leute, die kein Alzheimer haben, haben im hohen Alter oft keine große Lebenslust mehr. Darum glaube ich, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man mit 70 statt mit 85 Jahren stirbt. Trotzdem ist es natürlich doof, zu wissen, dass mein Vater ohne die Krankheit wahrscheinlich länger leben würde.

Was ist das Schlimmste an Alzheimer?

Seyfert: Dass man immer mehr vergisst und deshalb immer weniger kann. Bei meinem Vater lässt das Gedächtnis nach und sein Körper wird schwächer. Beides wird immer schlimmer. Noch kann er sich alleine anziehen und alleine essen, aber es fällt ihm leichter, wenn man ihm dabei hilft. Als die Krankheit vor ungefähr fünf Jahren diagnostiziert wurde, konnte und wusste er noch sehr vieles. Aber mittlerweile hindert sie ihn am Denken. Inzwischen sind ganz viele Sachen und Namen einfach so aus seinem Gedächtnis verschwunden. Wenn man ihm etwas sagt, kann es passieren, dass er es sofort wieder vergisst. Vor allem, solange die Betroffenen das noch merken, ist es schlimm. Mein Vater nimmt das noch wahr und leidet darunter. Er würde oft gerne helfen, kann es aber nicht mehr.

Weil die Krankheit meist erst bei älteren Menschen ausbricht, gibt es nur wenige 15-Jährige, die einen an Alzheimer erkrankten Vater haben. Hast du dich jemals gefragt, warum ausgerechnet dein Vater krank geworden ist?

Seyfert: Nein. Es gibt viele Familien, in denen jemand schwer krank wird oder irgendetwas anderes passiert, das das Leben der ganzen Familie verändert. Vielleicht ist es Pech? Vielleicht ist es Schicksal?

Verbringst du viel Zeit mit dem Vater?

Seyfert: Wir nehmen die meisten Mahlzeiten als Familie zusammen ein. Manchmal gucke ich einen Film mit meinem Vater, manchmal gehe ich mit ihm und unserem Hund spazieren, manchmal unterhalten wir uns einfach.

Kann dein Vater längeren Gesprächen noch folgen?

Seyfert: Es ist mittlerweile schwer, mit ihm über Kants „Kritik an der reinen Vernunft“ oder andere schwierige Dinge zu debattieren. Wir können nur noch über einfache Themen sprechen. „Wie geht’s dir? Wie geht’s dem Hund? Mochtest du das Essen?“ Die Komplexität der Gespräche nimmt ab.

Du schreibst, dass ihr deinen Vater eines Tages nicht mehr zu Hause werdet pflegen können und er dann in ein Heim muss. Schmerzt diese Vorstellung?

Seyfert: Meine Mutter hat sich vorgenommen, dass wir ihn erst in ein Heim bringen, wenn er es nicht mehr richtig realisiert. Es wird also nicht so sein, dass er dann traurig oder verletzt sein wird. Das wird es für uns leichter machen. Ich hoffe natürlich, dass er noch ein paar Jahre bei uns bleiben kann. Aber wenn die Krankheit sich jetzt total rasant entwickelt und er in einem halben Jahr so verpeilt ist, dass er gar nichts mehr hinkriegt, dann wird er natürlich früher ins Heim müssen.

Dein Buch trägt den Titel „Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben“. Nach dem, was du bislang erzählt hast, klingt es nicht gerade nach einem Privileg.

Seyfert: Im Buch schreibe ich, dass ich es natürlich nicht schön finde, dass mein Vater krank ist. Natürlich ist das schlecht und eine Herausforderung, die uns täglich anstrengt. Aber diese Herausforderung macht die Krankheit auch zum Privileg, aus der etwas Gutes entstehen kann.

Diagnose Demenz: Krankheitsbild und Verlauf 1 / 7 Zurück Vorwärts Name Der Begriff „Demenz“ stammt aus dem Lateinischen und lässt sich als „ohne Geist“ übersetzen.

Symptome Am Anfang der Krankheit sind häufig Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, im weiteren Verlauf verschwinden auch bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses.

Symptome Die Betroffenen verlieren so mehr und mehr die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Ursachen und Ausprägungen Schätzungen zufolge ist die Alzheimer-Krankheit mit einem Anteil von circa 60 bis 65 Prozent die häufigste irreversible Demenzform. Mit etwa 20 bis 30 Prozent folgen die gefäßbedingten („vaskulären“) Demenzen.

Ursachen und Ausprägungen Bei etwa 15 Prozent liegt eine Kombination beider Erkrankungen vor. Andere Demenzformen finden sich nur bei 5 bis 15 Prozent der Erkrankten.

Diagnose Der schleichende Beginn der meisten Demenzerkrankungen ist die Ursache dafür, dass Einschränkungen und auffällige Verhaltensweisen der Betroffenen oft erst im Rückblick als erste Symptome einer Demenz erkannt werden

Diagnose Dies ist besonders problematisch, da es sinnvoll ist, Demenzerkrankungen möglichst frühzeitig zu diagnostizieren. (Quelle: Bundesministerium für Gesundheit)

Wie meinst du das?

Seyfert: Da meine Geschwister und ich täglich getestet werden und uns täglich anstrengen müssen, um mit der Krankheit klarzukommen, werden wir auf eine gewisse Art besser aufs Leben vorbereitet. Wir werden härter gemacht und abgehärtet. Weil wir Erfahrungen gemacht haben, die andere Kinder und Jugendliche nicht gemacht haben, sind wir auf gewisse Art tougher als andere in unserem Alter. Das kann einem später im Leben durchaus helfen. Einer meiner Freunde hat mal gesagt: „Wenn du in deiner Kindheit überhaupt keine Probleme hattest, ist genau das dein Problem.“ Ich denke, dass es gut für den Charakter ist, wenn man in seiner Kindheit größere Herausforderungen bestehen musste, als nur das Seepferdchen-Abzeichen zu machen.

Aber du zahlst für diese Abhärtung einen ziemlich hohen Preis.

Seyfert: Definitiv, definitiv! Natürlich fände ich es besser, wenn die Krankheit einfach nicht mehr da wäre. Darum spreche ich auch eher vom Privileg der Abhärtung als vom Privileg der Krankheit.

Wenn die Eltern alt werden, müssen die Kinder sich oft um sie kümmern. Ist es bei dir und deinem Vater zu früh zu einem Rollenwechsel im Vater-Sohn-Verhältnis gekommen?

Seyfert: Ja, das ist zu früh passiert. Aber das ist nicht das Schlimmste an der Krankheit. Das Schlimmste ist das Vergessen.

Was macht einen guten Sohn aus?

Seyfert: Ein guter Sohn hat die Verpflichtung, zu versuchen, das Beste aus seinem Leben zu machen.

Und was macht einen guten Vater aus?

Seyfert: Dass er sein Kind lieb hat. Darum macht es mir Angst, dass mein Vater eines Tages vergessen wird, dass er mich liebt.

Der Vater von Oskar Seyfert ist an Alzheimer erkrankt. Er arbeitet viel mit Holz. Dieses Foto entstand für das Buch seines Sohnes. Foto: Marianne Moosherr

Wie möchtest du deinen Vater in Erinnerung behalten?

Seyfert: Ich weiß, dass es mir nicht möglich sein wird, ihn so in Erinnerung zu behalten, wie ich das gerne hätte. Eigentlich hofft man ja immer, dass nur die guten Erinnerungen übrig bleiben. Aber das hieße ja, die Krankheit zu verdrängen. Aber die Krankheit wird bei den Erinnerungen an seine letzten Jahre im Vordergrund stehen. Trotzdem hoffe ich, dass ich mir auch viele der alten Erinnerungen – als mein Vater noch alles konnte – erhalten kann.

Glaubst du an Gott?

Seyfert: Ja, aber das hat nichts mit der Krankheit meines Vaters zu tun. Ich konnte mir schon vorher gut vorstellen, dass es Gott gibt.

Hilft dir dein Glaube im Umgang mit der Krankheit des Vaters?

Seyfert: Ich bin keiner, der oft zu Gott spricht (faltet die Hände zum Gebet und schaut nach oben), aber es kann gut sein, dass mein Glaube mir trotzdem hilft.

Oskar Seyfert: Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben. Westend Verlag, 12 Euro.

Zur Person: Oskar Seyfert, 15, lebt mit seinem Vater, 58, seiner Mutter, 50, seinem 13 Jahre alten Bruder und seiner elfjährigen Schwester in Hamburg. Wenn er nicht gerade ein Buch schreibt, spielt er gerne Fußball, macht Krafttraining oder beschäftigt sich mit Philosophie.