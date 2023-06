Interview

17:30 Uhr

Gespräch mit der "Orgamusflüsterin" Silva Schwabe: Hilft Hypnose bei Sexproblemen?

Plus Silva Schwabe aus Kaufbeuren ist in den Medien als „Orgasmusflüsterin“ bekannt. Im Interview spricht sie über mentale Blockaden und ihre Ursachen.

Von Jessica Stiegelmayer Artikel anhören Shape

Frau Schwabe, Sie arbeiten schon seit vielen Jahren als Hypnotiseurin. Dämmerschlaf, Trance, Tagtraum– wie kann man sich den Hypnose-Zustand vorstellen?

Silva Schwabe: Stellen Sie sich vor, Sie sind ganz vertieft in die Geschichte des Buches, das sie gerade lesen. Sie vergessen dabei vielleicht alles um sich herum. Oder sie schauen einen Kinofilm und tauchen ab in die Kinowelt. Wenn das Licht im Kino nach dem Film angeht, fühlt es sich an, wie aus einem Traum zu erwachen, richtig? Das ist ein Trancezustand. Und Trance ist Hypnose. Sie sind auf eine Sache fokussiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen