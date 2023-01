"Interview mit einem Vampir": Besetzung und Handlung der TV-Serie

"Interview mit einem Vampir" läuft als Serie bei Sky (Wow). Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream finden Sie bei uns.

Sky präsentiert die neue Horror-Fantasy-Serie: "Interview mit einem Vampir" (Originaltitel "Interview With the Vampire") - ein Vampir erzählt seine Lebensgeschichte. Los ging es am 6. Januar 2023. Hier erfahren Sie alles, was Sie zu dem blutdürstigen Epos wissen müssen.

"Interview mit einem Vampir" - Die Folgen

Die sieben Episoden à 50 Minuten laufen laut Sky-Pressemitteilung bei wöchentlicher Ausstrahlung in Doppelfolgen.

Die Sendetermine von "Interview mit einem Vampir" im Überblick:

6. Januar 2022: "In wachsenden Wehen..."

6. Januar 2022: "... nach den Phantomen deines einstigen Ichs"

13. Januar 2022: "Ist meine Natur die eines Teufels"

13. Januar 2022: "... das grausame Verlangen nach Blut mit allem, was ein Kind fordert"

20. Januar 2022: "Der grausame Hunger auf ein schlagendes Herz"

20. Januar 2022: "Als wären Engel von Gott in die Hölle geschickt worden"

27. Januar 2022: "Das Ding lag still"

Besetzung von "Interview mit einem Vampir": Welche Schauspieler sind im Cast?

In den Hauptrollen der Serie sind zu sehen:

Jacob Anderson (" Game of Thrones ") als Louis de Pointe du Lac

(" ") als Louis de Pointe du Lac Sam Reid als Lestat de Lioncourt

Eric Bogosian als Daniel Molloy

als Bailey Bass als Kindervampir Claudia

als Kindervampir Claudia Assad Zaman als Rashid

Hinter der Kamera waren aktiv:

Creator & Showrunner: Rolin Jones

Regie: Alan Taylor , Keith Powell , Levan Akin, Alexis Ostrander

, , Levan Akin, Ausführende Produzenten: Mark Johnson , Rolin Jones

"Interview mit einem Vampir" stammt aus der Serien-Schmiede AMC ("Mad Men", "The Walking Dead").

"Interview mit einem Vampir" - Worum dreht sich die Handlung?

Die Serie beruht auf dem Roman "Interview With the Vampire" von Anne Rice aus dem Jahr 1976. Sie erzählt die epische Geschichte von Louis de Pointe du Lac über Liebe, Blut und die Risiken der Unsterblichkeit. Louis gibt dem Journalisten Daniel Molloy einen Einblick in sein Leben. Ausgehend von ihrem ursprünglichen Roman schuf Anne Rice ein ganzes Fantasy-Universum. Spätestens durch die Verfilmung mit Tom Cruise und Brad Pitt (1994) erlangte der Roman Kultstatus.

Louis will sich mit den Umständen eines Lebens als Schwarzer im New Orleans des frühen 20. Jahrhunderts nicht abfinden. Er nimmt deshalb das Angebot des wagemutigen Lestat de Lioncourt an, aus seiner Situation zu entfliehen und tritt in dessen Vampirgemeinschaft ein. Doch das hat seinen Preis - die neuen berauschenden Kräfte gibt es nicht einfach gratis. Die beiden geraten auf einen über mehrere Jahrzehnte erstreckten Pfad von Sühne und Rache.

Übertragung von "Interview mit einem Vampir" im TV und Stream

Die wöchentlich ausgestrahlte Serie läuft ab dem 6. Januar 2023 immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky sowie auf dem Streamingdienst Wow und über Sky Q auf Abruf. In Sachen Sprache haben Sie die Wahl zwischen Deutsch und dem Original.

Um die Horror-Fantasy-Serie sehen zu können, benötigen Sie entweder ein lineares Sky-Abo mit Sky Entertainment- oder Sky Entertainment Plus-Paket (in allen Sky Q Abos enthalten) - oder das Wow Serien-Abo beziehungsweise Wow Filme & Serien-Abo.

Die Serie läuft hier bei Sky und im Streamingdienst Wow:

Sky Entertainment

Sky Entertainment Plus

Sky Go (für Kunden mit Sky Entertainment oder Sky Entertainment Plus)

Sky On Demand (Sky Q - für Kunden mit Sky Entertainment oder Sky Entertainment Plus)

Wow Serien

Serien Wow Filme & Serien

Der Streamingdienst Wow ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Dazu braucht man nur ein internetfähiges Gerät - ein Receiver erübrigt sich. Nähere Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

"Interview mit einem Vampir": Der Trailer

Es gibt einen Trailer zur Staffel 1 von "Interview With the Vampire" . Hier kommt er: