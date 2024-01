Interview

Nach Tod des Partners: "Brauchte eine Geschichte, die meinem Leben Sinn gibt"

Plus Als Elke Naters ihren Mann verlor, ging für sie eine Welt unter. Doch die Autorin hat wieder Sinn im neuen Leben gefunden und beschreibt ihre vergangenen Jahre in einem berührenden Buch.

Von Josef Karg

Frau Naters, Sie haben schon viele Bücher geschrieben, aber vermutlich noch nie eines aus so einer persönlichen Betroffenheit heraus wie das aktuelle, oder?



Elke Naters: Nein. Bisher gab es keinen so dramatischen Anlass, um so ein Thema anzugehen.

Sie schildern in "Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist" die Zeit nach dem Tod Ihres Mannes. Was war für Sie das Wichtigste, damit es weitergeht?



Naters: Meine Tochter sagte damals zu mir: "Schau, jetzt ist ein Kapitel guten Lebens abgeschlossen und ein neues beginnt." Und zu akzeptieren, dass alles einmal ein Ende hat, und ja auch schon vieles vorher gestorben ist, das ist Leben. Es gibt ein Foto von Sven als junger schöner Mann mit den zwei kleinen Kindern, das ich nach seinem Tod ansah und mir dachte: Diesen jungen Mann und die zwei kleinen Kinder gibt es auch nicht mehr, auch wenn er jetzt noch leben würde. Insofern ist das Leben ein kontinuierliches Sterben. Das ist ein fortwährender Prozess. Dieser Gedanke hat es mir ein bisschen leichter gemacht. Außerdem bin ich dankbar für das, was war. Das war sehr reich, das kann mir keiner nehmen. Auch das ist tröstlich.

