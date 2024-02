Schlagersängerin Marie Reim: "Ein Kompliment von Papa ist fast wie Gottes Segen"

Marie Reim hat nicht nur berühmte Eltern, sie ist selbst auch Schlagersängerin – und steht jetzt vor dem Höhepunkt ihrer Karriere.

Frau Reim, 23 Jahre nachdem Ihre Mutter Michelle den 8. Platz beim European Song Contest (ESC) belegte, wollen Sie nun selbst in Malmö antreten. Fürs deutsche ESC-Finale haben Sie sich schon qualifiziert. Was haben Sie sich vorgenommen?



Marie Reim: Ich glaube, jeder Teilnehmer träumt davon, in Malmö anzutreten. Ich bin aber tatsächlich ein Mensch, der gerne die kleinen Schritte geht. Insofern bin ich erst einmal froh, es ins deutsche Finale geschafft zu haben. Jetzt werde ich üben, üben, üben und das Beste aus mir herausholen. Am Ende werden wir sehen, wie weit es reicht.

Sie haben Ihren Titel "Naiv" zusammen mit dem Musiker Tim Peters selbst geschrieben. Er handelt davon, wie es ist, der Liebe immer wieder eine Chance zu geben, obwohl man sich doch vorgenommen hat, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Ist dabei auch etwas Autobiografisches eingeflossen?



Reim: Ja. Ich habe den Song nicht speziell für den ESC geschrieben. Aber als er fertig war, hatte ich sofort ein gutes Bauchgefühl. Natürlich hat man keine Hitgarantie, doch allen, denen ich ihn vorgespielt habe, die waren auch davon begeistert. Sogar mein Papa hat gesagt, der sei so gut, dass er ihn singe, wenn ich es nicht tue. Und wenn mein Papa mir ein Kompliment bezüglich meiner Arbeit macht, ist das fast so etwas wie Gottes Segen. Denn ich vergöttere meinen Papa. Der sagt auch: Schreibe echte Lieder, denn die Fans wollen keine künstlichen Geschichten!

Schlagersängerin Michelle und Matthias Reim sind mittlerweile getrennt. Foto: dpa

Und "Naiv" ist tatsächlich autobiografisch?



Reim: Ja, natürlich! Das Lied drückt alles aus, was ich bin und mache. Und ich bin mit Schlager groß geworden und habe ihn im Blut. Und als das Thema ESC aufkam, fragte ich mich, womit ich da antreten würde. Und die Antwort war schnell, mit so einem guten Schlager wie "Naiv". Denn dieses Lied kann ich aus vollem Herzen vertreten.

Wie bereiten Sie sich auf das deutsche Finale am 16. Februar vor?



Reim: Es gibt es jetzt schon große Meetings über Outfitfragen, Tänzer, Choreografie, Inszenierung und Performance. Ich habe da einen großen kreativen Freilauf. Und ich habe ein großartiges Team, das die besten Ideen davon rausfiltert. Ich gehe auch vier Stunden pro Woche zu einem Vocalcoach. Denn eine gute Vorbereitung hilft einem, die Aufregung vor dem großen Auftritt in den Griff zu bekommen.

Bekommen Sie von Ihren Eltern, den Schlagergrößen Michelle und Matthias Reim, Unterstützung?



Reim: Ich bekomme ganz viel emotionale Unterstützung von der Familie und meinen Freunden. Wenn ich meinen Papa anrufe, sagt der, dass sie alles verfolgen. Ich finde das ganz süß zu sehen, wie die eigene Familie mitfiebert. Es ist ja auch für meine Eltern sehr spannend, wie meine Reise weitergeht.

Ihr Lied, das ja schon veröffentlicht ist, läuft bisher in Sachen Streaming sehr gut.



Reim: Ja, tatsächlich. Das ist die erste eigene Single nach dem Duett mit Tim Peters. Sie läuft wirklich überraschend gut. Aber ich möchte auch weiter geerdet bleiben. Meine Eltern haben immer gesagt, man darf niemals vergessen, wo man herkommt.

Mit Max Mutzke, der mit Stefan Raabs Komposition "Can't Wait Until Tonight" beim ESC vor 20 Jahren Achter wurde, tritt auch ein renommierter Interpret an. Wie schätzen Sie ihn ein?



Reim: Ich glaube, dass neben Max Mutzke auch die anderen Interpreten wirklich talentierte Mitstreiter sind. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es ausgeht, denn es sind viele englischsprachige Titel dabei. Es wird interessant, wen die Zuschauer wählen: Ob sie wollen, dass ein englischsprachiger Song Deutschland vertritt oder ein deutschsprachiger.

Max Mutzke versucht es wieder beim ESC-Vorentscheid. Foto: Fabian Sommer, dpa

Warum haben Sie sich gegen Englisch entschieden?



Reim: Es gibt wahnsinnig viele englischsprachige Titel. Aber ich habe durch meine Mama und die anderen Schlagerkünstler die Meinung, ich muss etwas machen, was ich aus tiefsten Herzen vertrete. Und ich bin nun mal keine amerikanische Popsängerin, sondern eine deutsche Schlagersängerin.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die deutschen Interpreten und Interpretinnen beim ESC so oft so schwach abschneiden?



Reim: Die Frage stellen wir uns alle. Und eine echte Antwort weiß keiner. Wir werden sehen, ob es diesmal wieder besser klappt. Wichtig ist, dass jeder Teilnehmer alles gibt. Außerdem kann einem die Erfahrung, auf dieser großen Bühne zu stehen, keiner mehr nehmen.

Sind Sie schon aufgeregt vor dem großen Auftritt?



Reim: Ich habe mir jetzt zwei, drei Tage Pause gegönnt, weil ich das alles erst einmal realisieren muss. Was gerade passiert, ist die Verwirklichung von Träumen, die ich schon ein Leben lang habe. Ich stand ja schon als kleines Kind in den Stöckelschuhen und Bühnenkleidern meiner Mum vorm Spiegel. Und jetzt beginne ich, meine Träume zu leben. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Aber es gibt auch Momente, in denen ich mir denke: Lieber Gott, was kommt da alles auf mich zu? Ganz ruhig bleiben kann da vermutlich keiner.

Wovon träumt Marie Reim, wenn sie mal nicht Musik im Kopf hat?



Reim: Ach, ganz ehrlich… Ich reise sehr gerne ans Meer, in die Karibik oder auf die Malediven. Aber vermutlich werde ich auch da am Strand sitzen und Songs schreiben. Und jetzt freue ich mich erst einmal irre auf das deutsche ESC-Finale.

Zur Person: Marie Reim, 23, hatte 2012 mit Mutter Michelle ihren ersten TV-Auftritt, 2017 begleitete sie Michelle als Gast-Sängerin auf ihrer Tour. Ihre Eltern sind seit 2001 getrennt.