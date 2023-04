Tierärztin Dr. Mertens: "Da hat mein Herz schon arbeiten müssen"

Nach sieben Staffeln sollte eigentlich Schluss sein für die „Tierärztin Dr. Mertens“ in der ARD. Warum es Elisabeth Lanz sich doch anders überlegt hat.

Hallo Frau Lanz, eigentlich sollte es ja vorbei sein mit der Tierärztin Dr. Mertens. Warum wird die ARD-Serie nun doch fortgesetzt?

Elisabeth Lanz: Ja, richtig: Überraschung! Die Quoten waren einfach berauschend. Und da ich mich auch verabschiedet hatte, gab es überdies eine Initiative von den Fans, die sogar eine Petition gestartet hatten, um eine Fortsetzung zu bekommen. Also, die Leute haben sich auf die Hinterbeine gestellt und wollten die Sendung zurück.

So eine Aktion ist ja schon eine Bestätigung für eine Schauspielerin, oder?

Lanz: Ja, das war schon beeindruckend, stimmt! Und dennoch war es nicht ganz klar, dass ich die Serie auch fortsetzen will. Denn ich war schon ein wenig auf dem Rückweg nach Österreich, wo es Gespräche zu einigen Filmprojekten gab.

2021 lief die siebte Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“ im Ersten. Es sollte eigentlich die letzte sein. Foto: Steffen Junghans, ARD

Da klingt durch, dass die Sehnsucht nach der Heimat in Ihnen pocht?

Lanz: Ja, da hat mein Herz schon arbeiten müssen. Denn Österreich fehlt mir. Ich würde so gerne wieder mal in Österreich arbeiten.

Neben so einer Serie ist das nicht möglich, oder?

Lanz: Nein, zumindest nicht als Hauptfigur. Wenn ich da eine kleinere Rolle hätte, könnte man schon mehrere Projekte machen. So aber nicht.

Was vermissen Sie an Österreich?

Lanz: Ich sag es Ihnen, wenn ich im Auto sitze und über die Grenze fahre, schwingt mein ganzes System freier. Das kann man Einbildung nennen – oder auch nicht: Aber es ist so! Das hat viel mit Humor zu tun, mit Selbstironie, mit einer Blödelbereitschaft, mit Lachen, mit Leichtigkeit. Ich habe sicher zehn Jahre gebraucht, bis ich überhaupt den Humor in Deutschland verstanden hatte.

Das heißt aber, es gibt ihn!

Lanz: Ja, natürlich, es gibt ihn. Aber das gesprochene Wort, auch im einfachen Dialog, wiegt hier so viel schwerer. Man kann nicht einfach losbrabbeln. In Österreich ist man nicht so bierernst und so wahnsinnig wichtig. Person und gesagtes Wort sind da entkoppelter. Bei uns heißt es auch nach einem Streit: Ist doch wurscht, das war doch gestern! Auch dass man bei der „Tagesschau“ nicht einmal mehr „Mutter“ sagen darf. Da bin ich wirklich sprachlos. Das ist absurd! Wir leben schon in einer seltsamen Zeit.



Lassen Sie uns zurück zur Serie kommen. Wird es ein Comeback im Zoo geben, obwohl dessen Direktor die Stelle der Tierärztin schon wieder neu besetzt hat?

Lanz: Doch natürlich. In dieser Staffel geht es immer wieder darum. Ich bin eine mobile Tierärztin und werde auch immer wieder in den Zoo gerufen.

Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) und Stute Caramel. Auch privat mag die Schauspielerin Pferde gern. Foto: Steffen Junghans, ARD

Als Serien-Tierärztin haben sie es natürlich auch mit Haustieren zu tun. Die Deutschen bleiben der Katze als beliebtestem Haustier treu, etwa 16,7 Millionen leben in deutschen Haushalten. Dicht gefolgt vom „besten Freund des Menschen“, dem Hund. Warum, glauben Sie, sind die beiden Haustiere so beliebt?

Lanz: Wirklich, ist das so? Klar ist in jedem Fall: Ein Pferd ist beispielsweise teurer. Das kann sich nicht jeder leisten. Außerdem kann man einen Hund überallhin mitnehmen. Die Katze wiederum ist pflegeleicht. Beide sind nicht teuer. Reicht das?

Natürlich. Haben Sie selbst auch Haustiere?

Lanz: Ja, ich bin eine von gut 16 Millionen. Ich habe zwei Katzen.

69 Prozent aller Familien mit Kindern besitzen ein Haustier. Warum sollten Ihrer Ansicht nach Kinder mit Tieren aufwachsen?

Lanz: Weil es immer mehr Einkind-Familien gibt. Da ist doch schön, wenn es wenigstens ein Tier gibt, mit dem man spielen kann. Man kann kuscheln, zärtlich sein, fühlt sich nicht allein.

Was können Menschen anderen Menschen nicht geben, was Tiere können?

Lanz: Na ja, ich glaube, Tiere sind so beliebt, weil der Mensch alles Mögliche schamlos in sie hineininterpretieren kann. Und sie stellen uns nicht infrage, wie es andere Menschen tun würden. In eine Katze beispielsweise kann ich verschiedenste Dinge projizieren, und sie wird mir das Gefühl geben, mich zu verstehen.

Man kann auch sagen, Tierbesitzer können bei ihren Lieblingen etwas loswerden, was die Tiere nicht stört, den Menschen aber guttut.

Lanz: Klar. Die Tiere lassen es zu. Und der menschliche Partner kann fleißig weiter projizieren (sie lacht).

Sie sind vorletztes Jahr 50 Jahre geworden. Hat sich bei Ihnen in Ihrer Einstellung zum Leben und zur Arbeit etwas verändert?

Lanz: Nein, gar nichts. Nur werde ich, seit ich 50 bin, von Journalisten öfter auf das Thema angesprochen. Komischerweise wird das nur von außen herangetragen. Ich für mich selber würde dies nicht wahrnehmen.

Aber gerade bei Schauspielerinnen ist das Alter durchaus Thema, weil es nicht mehr so viele Rollen gibt.

Lanz: Grundsätzlich vielleicht schon. Für mich kann ich das nicht bestätigen. In der Serie erzählen wir ja auch über das Älterwerden. Wir sind da seit 18 Jahren ein eingeschworenes Ensemble. Das ist für mich ein Wert, auf den man durchaus bauen sollte.

Das heißt, Sie können sich auch noch eine Staffel „Tierärztin Dr. Mertens“ vorstellen?

Lanz: Man sollte in diesen unruhigen Zeiten nichts ausschließen …

Zur Person: Elisabeth Lanz, 51, spielt seit 2006 die Titelrolle der erfolgreichen ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“. Die Pfarrerstochter wuchs in einem SOS-Kinderdorf auf, das ihr Vater leitete. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter nahe München.