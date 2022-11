Seite an Seite: Heidi und Leni Klum posieren erneut in Dessous

Weihnachtskollektion mit Heidi und Leni Klum: Mutter und Tochter zeigen sich für Intimissima erneut in Dessous. Seite an Seite. Trotz jüngster Kritik.

Sie haben es wieder getan: Top-Model Heidi Klum posiert für für das Unterwäschelabel Intimissimi Seite an Seite mit Tochter und Nachwuchsmodel Leni. Bereits im Oktober hatten Mutter und Tochter mit gemeinsamen Dessous-Bildern für Aufsehen gesorgt. In der Folge war vor allem Heidi viel Kritik entgegengeweht. Von dieser scheinen sich beide nicht beeindrucken zu lassen.

Weihnachtskollektion von Intimissima: Heidi und Leni Klum posieren erneut in Dessous

Das erneute Unterwäsche-Shooting fand im Rahmen der Weihnachtskollektion des italienischen Labels Intimissimi statt. Leni Klum zeigt sich dabei unter anderem in einem Seidenpyjama, einem Top mit viel Spitze und einer kurzen Shorts. Die 18-Jährige startete in den letzten Monaten in ihrer Modelkarriere voll durch.

Mutter Heidi Klum müssen in dem Business niemanden mehr etwas beweisen. Sie ist auf den Fotos mit ihrer Tochter unter anderem im edlen BH und einem passenden Slip zu sehen. Laut einer Pressemitteilung von Intimissima zeigt sich die neue Linie mit "einer große Auswahl an Unterwäsche-Sets mit aufwendigen Details wie Ketten und Applikationen". Passend zu Weihnachten sind alle Stücke in einem sinnlichen Rot gehalten. Außerdem soll etwas für alle Figuren dabei sein, "unabhängig von Alter, Passform und Stil".

Unterwäsche-Shooting von Heidi Klum und Leni Klum sorgte für viel Kritik

Im Herbst wurden Heidi und Leni Klum als Markenbotschafterinnen von Intimissimi vorgestellt. Zusammen hatten sie in diesem Rahmen für ein Shooting einer neuen Dessous-Kollektion vor der Kamera gestanden. Die freizügigen Bilder Seite an Seite hatten für viel kritik gesorgt. Unter anderem wurde Heidi Klum vorgeworfen, dass sie ihre Tochter sexualisiere.

In der Folge hatte sich Heidi Klum zu der Kritik nicht geäußert. Leni Klum blieb gelassen, sprach aber über die Bilder. "Ich habe mir, ehrlich gesagt, nicht viele Reaktionen angeschaut", sagte das Nachwuchsmodel: "Wenn ich sie nicht sehe, muss ich sie auch nicht beachten, ich weiß einfach nicht, was verbreitet wird. Ich bin zufrieden mit der Kampagne und hatte einen tollen Tag mit meiner Mutter."

Vater von Leni Klum ist der Formel-1-Teamchef Flavio Briatore. Sie wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren und von Heidis späterem Ehemann Seal adoptiert. Mit Zustimmung von Briatore. Im Jahr 2020 feierte Leni Klum dann ihre Debüt als Model. Damals zierte sie gemeinsam mit ihrer Mutter das Cover der "Vogue". Mittlerweile ist Leni voll im Model-Business angekommen und in der Szene gefragt.