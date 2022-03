Wird es Staffel 2 von "Inventing Anna" geben?

Erst kürzlich ist die erste Staffel der Serie "Inventing Anna" auf Netflix erschienen. Wird es auch Staffel 2 geben? Was ist bisher bekannt?

Am 11. Februar 2022 ging die erste Staffel von "Inventing Anna" an den Start. Die Serie handelt von der Hochstaplerin Anna Delvey, die sich durch Betrügerein den Weg in die High Society von New York frei macht. Die Serie basiert auf der Geschichte von Anna Sorokin, die aktuell in New York im Gefängnis sitzt und knapp 300.000 US-Dollar durch Betrügerein generierte.

Anna Sorokin, gebürtige Russin, kam 2007 nach Deutschland, änderte später ihre Identität und gab sich in New York als reiches IT-Girl aus.

Fans stellen sich nun die Frage, ob es eine zweite Staffel von "Inventing Anna" geben wird. Hier erfahren Sie alles, was bereits bekannt ist.

"Inventing Anna" bei Netflix: Wird es Staffel 2 geben?

Bisher wurde von Netflix keine zweite Staffel von "Inventing Anna" bestätigt. Womöglich wird es auch nie zu einer zweiten Staffel kommen, da die Serie als Mini-Serie angelegt ist. Wie m.film.tv berichtet, wird es zwar keine zweite Staffel von "Inventing Anna" geben, aber Anna Sorokin soll bereits in Zusammenarbeit mit Bunim Murray Productions eine neue Dokumentation planen. In dieser Dokumentation soll es vor allem um die Zeit im Gefängnis gehen. Weiterhin seien wohl noch ein Buch und ein Podcast geplant.

Die erste Staffel beinhaltete neun Episoden. Hier gibt es eine Übersicht zu den Folgen von "Inventing Anna", Staffel 1:

Folge 1: Leben als VIP

Leben als VIP Folge 2: Der Teufel trug Anna

Der Teufel trug Folge 3 : Alles Lüge

: Alles Lüge Folge 4: Eine Wölfin im schicken Pelz

Eine Wölfin im schicken Folge 5: Check-Out-Zeit

Check-Out-Zeit Folge 6: Schöne Freundinnen

Schöne Freundinnen Folge 7: Unsichtbares Geld

Unsichtbares Geld Folge 8: Zu reich für ihre Herkunft

Zu reich für ihre Herkunft Folge 9: Gefährlich nah dran

Besetzung von "Inventing Anna": Das sind die Schauspieler im Cast

Die Besetzung der ersten Staffel von "Inventing Anna" besteht aus Anna Chlumsky, Julia Garner und Arian Moayed in den Hauptrollen. Wer in einer möglichen Fortsetzung zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Hier sehen Sie eine Übersicht zum Cast der ersten Staffel:

Julia Garner als Anna Delvey

als Delvey Anna Chlumsky als Vivian

Chlumsky als Vivian Katie Lowes als Rachel

Laverne Cox als Kacy Duke

Alexis Floyd als Neff

Arian Moayed als Todd

Anders Holm als Jack

Anna Deavere Smith als Maud

als Maud Jeff Perry als Lou

Terry Kinney als Barry

Jennifer Esposito als Talia Mallay

Die Macherin der Serie ist Shonda Rhimes. In folgenden Serien war sie außerdem als Showrunner tätig:

" Grey's Anatomy "

" "How to get away with murder"

"Bridgerton"

Worum geht es in "Inventing Anna"? Handlung

Die Serie handelt von der Journalistin Vivien, die bezüglich eines Falls recherchiert, während die reiche, deutsche Erbin Anna wegen Betrugs beschuldigt. Angeblich soll Anna mehrere Menschen aus der Elite sowie Hotels und Banken um ihr Geld betrogen haben. Im Verlauf des Prozesses entwickelt sich ein besonderes Verhältnis zwischen Anna und Vivien. Die Frage die sich nun stellt ist, ob Anna eine Betrügerin ist oder einfach nur den amerikanischen Traum lebt. Vivien recherchiert weiter und möchte herausfinden, wer Anna wirklich ist.

Trailer zur ersten Staffel von "Inventing Anna"

Alle, die sich gerne erneut oder einen ersten Einblick zur Netflix-Serie "Inventing Anna" verschaffen möchten, müssen sich nicht länger gedulden. Wir haben hier für Sie den Trailer der ersten Staffel von "Inventing Anna" verlinkt: