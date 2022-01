"Inventing Anna" auf Netflix: Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung

"Inventing Anna" ist ab Mitte Februar 2022 bei Netflix zu sehen. Wir informieren Sie hier über die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Beim Streaming-Dienst Netflix wird das Programm Anfang 2022 um eine neue Serie mit den Namen "Inventing Anna" erweitert. Die Serie erzählt die wahre Geschichte der Deutsch-Russin Anna Sorokin, die in den USA als vermeintliche Millionenerbin am Leben der wohlhabenden Schichten New Yorks teilnahm und zahlreiche Menschen und Unternehmen betrog.

Als Inspiration für die Drama-Serie diente der im New York Magazine erschienene Artikel "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" von Journalistin Jessica Pressler. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Erfolgsproduzentin Shonda Rhimes. Gedreht wurde in New York und Los Angeles.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Start, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast von "Inventing Anna". Am Ende finden Sie zudem den offiziellen Trailer zu der neuen Netflix-Serie.

Start-Termin: Ab wann ist "Inventing Anna" bei Netflix zu sehen?

Die Serie "Inventing Anna" geht 11. Februar 2022 beim Streamingdienst Netflix an den Start.

Handlung: Darum geht es in "Inventing Anna" auf Netflix

Die Serie handelt von der ehrgeizigen Reporterin Vivian, die mehr über den Fall der Betrügerin Anna Delvey herausfinden möchte. Anna brachte als vermeintlich reiche deutsche Erbin die High Society von New York um ihr Geld. Ist Anna einer der größten Betrügerinnen ihrer Zeit oder vielleicht doch eine neue Verkörperung des amerikanischen Traums?

Während Anna im Gefängnis den Beginn ihres Prozesses abwartet, entwickelt sich eine Art Hassliebe zwischen Anna und der Journalistin Vivian, die im Wettlauf mit der Zeit Antworten auf die Frage sucht: Wer ist Anna Delvey?

Episoden: Das sind die Folgen von "Inventing Anna" auf Netflix

Die neue Serie "Inventing Anna" wird aus insgesamt neun Episoden bestehen. Die Titel der einzelnen Folgen sind momentan noch nicht bekannt. Wir reichen die Episodennamen nach, sobald die entsprechenden Infos hierzu verfügbar sind.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Inventing Anna"?

Die amerikanischen Schauspielerinnen Julia Garner und Anna Chlumsky verkörpern die Hauptrollen in "Inventing Anna". Garner spielt die Betrügerin Anna Delvey und Chlumsky übernimmt die Rolle der Journalistin Vivian.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle weiteren Darsteller im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Julia Garner Anna Delvey Anna Chlumsky Vivian Katie Lowes Rachel Laverne Cox Kacy Duke Alexis Floyd Neff Arian Moayed Todd Anders Holm Jack Anna Deavere Smith Maud Jeff Perry Lou Terry Kinney Barry Jennifer Esposito Talia Mallay

Trailer: Erste Einblicke in die neue Netflix-Serie "Inventing Anna"

Damit Sie sich einen Eindruck von der neuen Netflix-Serie "Inventing Anna" verschaffen können, haben wir hier den offiziellen Trailer für Sie:

