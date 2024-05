iPhone 16, iPhone 16 Pro und Pro Max: Erste Leaks und möglicher Release - das können Apple-Fans erwarten

Erste Leaks zum neuen iPhone 16 sprechen unter anderem von einem größeren Display. Was die Gerüchte noch besagen und wann mit dem Release gerechnet werden kann.

Vielleicht haben die neuen Funktionen, die Kamera oder auch die Farbe des iPhone 15 nicht zugesagt oder es ist nach Jahren mal wieder an der Zeit für ein neues Gerät. Was auch immer die Gründe sein mögen: Das Interesse am iPhone 16 und weiteren Modellen der Reihe kocht schon jetzt wieder im Netz hoch. Auch ein faltbares iPhone wurde zwischenzeitlich diskutiert. Wir haben für Sie zusammengefasst, was Leaks und Gerüchte für das iPhone 16 vermuten lassen und wann die neuen Geräte voraussichtlich erscheinen werden.

Wichtig: Der Release der neusten Smartphone-Generation aus dem Hause Apple ist noch einige Monate hin. Bis dahin gilt: Alle Informationen, die nicht von Apple offiziell bestätigt wurden, sind bislang nur Gerüchte. Wir werden diesen Artikel regelmäßig aktualisieren, um Sie über mögliche Leaks und neue Informationen auf dem Laufenden zu halten. Was davon wirklich in der 16er-Reihe umgesetzt wird, wird aller Voraussicht nach aber erst wieder in Richtung Herbst bekannt werden. Dann wird sich auch zeigen, ob Apple dem Hauptkonkurrenten Samsung mit seinem Galaxy S24 und dem S24 Plus das Wasser reichen kann.

iPhone 16, iPhone 16 Pro und Pro Max: Erste Leaks und angepeilter Release für Apples neuste Smartphone-Generation

Wer ein neues iPhone ins Auge gefasst hat, will neben den technischen Spezifikationen auch das Release-Datum und den Preis erfahren. Geht es nach Apples üblichem Veröffentlichungs-Rhythmus wird erwartet, dass das iPhone 16, das iPhone 16 Pro und das Pro Max im September 2024 offiziell von Apple angekündigt und kurz darauf veröffentlicht werden. Dieser Zeitplan würde Apples jährlichem Veröffentlichungszyklus folgen. Bislang gibt es dazu aber kein offizielles Statement aus Cupertino und es bleibt abzuwarten, ob Produktionsproleme oder möglicherweise Lieferkettenverzögerungen für einen späteren Release sorgen könnten.

Auch in Sachen Preisgestaltung gibt es noch keine konkreten Informationen. Es wird allerdings erwartet, dass die Preise für das iPhone 16 und die übrigen Modelle der Reihe ähnlich wie die der Vorgänger sein könnten. Das Technikportal CNET merkt in diesem Zusammenhang an, dass trotz steigender Produktionskosten für Apple in der Vergangenheit das Unternehmen dazu neigte, diese Kosten nicht direkt an die Verbraucher weiterzugeben. Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max behielten beispielsweise die Preisstruktur ihrer Vorgänger bei, obwohl das iPhone 15 Pro Max mit einer höheren Basis-Speicherkapazität (und damit einem technisch höheren Startpreis) eingeführt wurde.

iPhone 16: Das lassen Leaks zu Farben, Design und Display vermuten

Laut einem Leaker namens "Majin Bu" könnten die iPhone 16 Pro Modelle in den neuen Farboptionen "Desert Titanium" und "Titanium Gray" erscheinen. "Desert Titanium" soll eine tiefere und intensivere Variante der Goldfarbe sein, die beim iPhone 14 Pro im Jahr 2022 angeboten wurde, während "Titanium Gray" eine ähnliche Farbgebung wie das Space Gray des iPhone 6 aus dem Jahr 2014 haben soll. Aktuell bietet das iPhone 15 Pro Farben wie Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium und Natural Titanium an.

Es handelt sich dabei aber lediglich um das erste Gerücht bezüglich der Farboptionen des iPhone 16 Pro, und der Leaker Majin Bu hat eher eine gemischte Erfolgsbilanz, was die Genauigkeit seiner Informationen über Apples Pläne angeht. Ähnliches ist wohl von einem weiteren Leak zu halten, der behauptet, dass das neue iPhone 16 in zwei zusätzlichen Farben, Weiß und Lila, erhältlich sein wird. Es bleibt also abzuwarten, welche Farbvarianten sich in den kommenden Monaten für das iPhone 16 herauskristallisieren.

Hinsichtlich des Displays und insbesondere der Bildschirmgröße könnten Nutzer beim iPhone 16 eine signifikante Änderung in Bezug auf die Bildschirmgröße sehen. Dies mutmaßte unter anderem der bekannte Apple-Analyst Ross Young auf X (früher Twitter). 9to5Mac hebt in einem Artikel hervor, dass das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max die größten Displays aufweisen werden, die Apple je in einem iPhone verbaut hat.

Konkret erwartete Young, dass das iPhone 16 Pro von einem 6,1-Zoll-Display auf ein 6,3-Zoll-Display und das iPhone 16 Pro Max von einem 6,7-Zoll-Display auf ein beeindruckendes 6,9-Zoll-Display wachsen wird. Das Gerücht wurde später zwar von Bloombers Mark Gurman bestätigt, der sagte, dass die iPhone 16 Pro Modelle um "ein paar Zehntel Zoll diagonal" wachsen könnten. Gleichzeitig wird angenommen, dass die Modelle iPhone 16 und iPhone 16 Plus bei den aktuellen Größen (6,1 Zoll und 6,7 Zoll) bleiben.

Aktuellere Informationen aus dem April 2024 stammen von Sonny Dickson, der in der Vergangenheit schon immer wieder mit zutreffenden Leaks geglänzt hat. Auf der Plattform X (früher Twitter) hat der Nutzer die angeblich besten Dummy-Modelle aller vier neuen iPhone-Versionen vorgestellt. Seine Maße bestätigten die Vermutungen von Young und Gurman.

Erste iPhone 16-Dummies bestätigen Vermutungen von Young und Gurman

Die Pro-Modelle des iPhone 16 erfahren eine merkliche Vergrößerung: Das iPhone 16 Pro wird über ein 6,3 Zoll großes Display verfügen, verglichen mit den 6,1 Zoll des Vorgängers, und das iPhone 16 Pro Max wird von 6,7 Zoll auf 6,9 Zoll anwachsen. Die Standardmodelle, das iPhone 16 und iPhone 16 Plus, behalten hingegen ihre Bildschirmgrößen von 6,1 bzw. 6,7 Zoll bei.

Eine weitere signifikante Änderung findet sich im Design der Standardmodelle des iPhone 16 und iPhone 16 Plus. Hierbei wird das Kamera-Layout stark überarbeitet: Die Kameralinsen werden, ähnlich wie beim iPhone 12, wieder vertikal angeordnet. Zudem ähnelt der Kamerabuckel nun der Form, die zuletzt beim iPhone XS zu sehen war. Diese Änderung führt dazu, dass sich das Design der Rückseite dieser Modelle deutlich von den jüngeren iPhone-Generationen, speziell den Modellen iPhone 13 und iPhone 14, unterscheidet.

Neue iPhone-Reihe: Diese technischen Spezifikationen soll die neue Generation mitbringen

Was die Leistung der neuen iPhones angeht, so wird mit einem großen Upgrade gerechnet. CNET berichtet beispielsweise, dass alle vier iPhone 16 Modelle ein Upgrade auf den nächsten Apple-Chipsatz, den A18, erhalten sollen. Diese Information stammt von dem Portal MacRumors und einem Bericht von Jeff Pu, dem Excecutive Analyst von Haitong International Securities, der in der Vergangenheit mit seinen Tipps schon häufig richtig lag. Laut Pu könnten die Pro-iPhones einen A18 Bionic Pro-Chip erhalten.

Bezüglich der Kamera könnte laut einem Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo eine Verbesserung bei den Pro-Modellen vorgenommen werden. Kuo erwartet, dass das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max eine 5-fach Zoom Tetraprism Kamera erhalten werden, eine Funktion, die bisher dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten war. Diese Verbesserung könnte die Fotografie-Fähigkeiten der neuen Modelle erheblich erweitern und Nutzern ermöglichen, noch näher an ihre Motive heranzukommen, ohne an Bildqualität zu verlieren.

Darüber hinaus spekuliert 9to5Mac über die Möglichkeit, dass das iPhone 16 Pro Max sich mit einer noch größeren optischen Zoomreichweite durch eine neue "Periskop ultra-lange Teleobjektivkamera" weiter differenzieren könnte, obwohl diese Information noch auf eine Bestätigung wartet.

iPhone 16 und die KI - welche Features kommen mit der neusten Reihe?

Dem Betriebssystem iOS 18 könnte eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung der iPhone-Software spielen, insbesondere durch die Integration von generativer KI-Technologie. Diese Technologie soll nicht nur die Funktionalität von Siri und der Nachrichten-App durch verbesserte Fragebeantwortung und Satzvervollständigung erweitern, sondern auch das Nutzererlebnis durch intuitivere und intelligentere Interaktionen bereichern. Ein Bericht von Bloomberg deutet darauf hin, dass Apple plant, große Sprachmodelle zu nutzen, um Siri intelligenter zu machen. Erste Informationen zu iOS 18 und den KI-Funktionen, die dann auch das iPhone 16 betreffen könnten, wird es aller Voraussicht nach im Juni bei der diesjährigen WWDC von Apple geben.

Übrigens: Egal ob man sein Handy verliert, oder es möglicherweise gestohlen wird oder kaputtgeht, gib es Möglichkeiten die gespeicherten Daten zu retten. Am einfachsten geht das beim iPhone über ein Backup. Wenn Sie Ihr iPhone einmal komplett zurücksetzen müssen, haben wir zudem die passende Schritt-für-Schritt-Anleitung für Sie. Beim Wechsel zu einem neuen iPhone, wie dem iPhone 15 oder 16, bieten sich zwei Hauptmethoden zur Übertragung von Apps und Daten an: der "Schnellstart" und das "iCloud-Backup".