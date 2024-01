Klapp-Smartphones (oder "Foldables") werden immer beliebter. Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass Apple in diesem Jahr ein solches Smartphones auf den Markt bringt?

Die Technik-Sparte der Smartphones entwickelt sich ständig weiter, doch auch hier kommen manchmal alte Trends zurück. So haben bereits einige Hersteller faltbare Smartphones auf den Markt gebracht, die den Charme der früheren Klapphandys mit neusten technischen Standards verbinden. Führend sind hier die Hersteller Samsung und Huawei und vor allem Samsungs Galaxy Z Fold und das Galaxy Z Flip haben für Aufsehen gesorgt. Auch Motorola und Google sind inzwischen auf den Zug aufgesprungen. Inmitten der wachsenden Welle von klappbaren Smartphones stellt sich allerdings die Frage: Wo bleibt Apple mit einem " iPhone Flip" oder einem "iPhone Fold"? Wir haben uns im Netz umgesehen und die derzeit kursierenden Gerüchte zu dem Thema zusammengefassst.

iPhone 16 Flip: Bringt Apple 2024 ein Klapp-Smartphone auf den Markt?

Wie immer, wenn es um den Tech-Riesen aus Cupertino geht, brodelt auch in der Causa "Foldable" kräftig die Gerüchteküche im Netz. Ein Bericht des Tech-Portals CNET, der sich auf den bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo bezieht, deutet darauf hin, dass Apple tatsächlich an einem faltbaren iPhone arbeitet. Kuo, der für seine treffsicheren Prognosen bekannt ist, hat in der Vergangenheit schon häufiger angedeutet, dass ein solches Gerät möglicherweise in den nächsten Jahren auf den Markt kommen könnte. Diese Spekulationen werden durch Apples zahlreiche Patente im Bereich faltbarer Technologien weiter angeheizt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen zumindest die Möglichkeit eines faltbaren iPhones ernsthaft in Betracht zieht.

Die Frage nach dem "Wann genau" ist da aber schon schwieriger zu beantworten und lässt die Analysten regelmäßig ratlos zurück. Display-Analyst Ross Young deutet in einem Artikel auf Toms's Guide auf ein mögliches Debüt im Jahr 2024 hin, während andere Quellen, darunter der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo, eine Veröffentlichung erst für 2025 in Betracht ziehen. Einige Berichte aus Korea spekulieren sogar, dass Apple bis 2027 warten könnte, um sein erstes faltbares Gerät vorzustellen.

Apple-Foldables: iPhone 15 oder iPhone 16 Flip – Wie stehen die Chancen?

Der Launch des iPhone 15 ist erst wenige Monate her, dennoch halten sich hartnäckig Gerüchte, dass das iPhone 15-Lineup bald um ein faltbares Smartphones reicher sein könnte. Analysten und Branchenbeobachter spekulieren allerdings, dass, falls Apple ein faltbares Gerät plant, dieses eher als eine neue Produktlinie und nicht als direkte Fortsetzung der bestehenden iPhone-Serie eingeführt werden könnte. Dies würde bedeuten, dass ein iPhone 15 Flip, falls es überhaupt entwickelt wird, eher ein eigenständiges Produkt als eine Erweiterung der iPhone 15-Reihe sein könnte.

Ähnlich verhält es sich mit den Gerüchten um das iPhone 16, welches im Herbst 2024 erwartet wird. Ein weiterer Bericht von CNET deutet darauf hin, dass das iPhone 16 möglicherweise einige Verbesserungen und neue Features gegenüber seinem Vorgängermodell bieten könnte, aber die Idee eines iPhone 16 Flip bleibt im Reich der Spekulation. Es gibt keine konkreten Hinweise oder Ankündigungen von Apple, die darauf hindeuten, dass das iPhone 16 als faltbares Gerät auf den Markt kommen wird. Stattdessen konzentrieren sich die aktuellen Diskussionen hauptsächlich auf mögliche Verbesserungen in der Kamera-Technologie, der Leistung und anderen Schlüsselelementen, die typisch für die jährlichen Updates der iPhone-Reihe sind.

Apple-Foldables: Design, Display und Preis

In Bezug auf das Design und die Displaygröße des potenziellen iPhone Flip liefert der Artikel von Tom's Guide einige aufschlussreiche Details. Ming-Chi Kuo spricht von einem beeindruckenden 8-Zoll-Display, das sogar größer als das des aktuellen Galaxy Z Fold 4 wäre. Es gibt auch Berichte über Apples Zusammenarbeit mit LG an einem 7,5-Zoll OLED-Faltbildschirm und Spekulationen über Tests mit einem noch größeren 9-Zoll-Display. Interessanterweise könnte Apple laut dem Artikel offenbar auch farbige E-Ink-Displays für die Außenseiten seiner faltbaren Geräte in Betracht ziehen, um den Energieverbrauch zu senken. Ein weiteres spannendes Detail ist ein vermeintliches Patent, das auf eine Selbstschutzfunktion des iPhone Flip hinweist, die im Falle eines Sturzes aktiviert wird, um den Bildschirm vor Schäden zu schützen.

Wie das Erscheinungsdatum ist der Preis eines möglichen faltbaren iPhones Gesgenstand von Spekulationen. Die Kosten für faltbare Smartphones sind generell höher als die für traditionelle Smartphones, bedingt durch die komplexere Technologie und die teureren Materialien. Zum Beispiel liegen die Preise für aktuelle faltbare Modelle von anderen Herstellern wie Samsung und Huawei deutlich über dem Durchschnitt. Sollte Apple ein iPhone 16 Flip herausbringen, könnte man erwarten, dass der Preis dieses Geräts ebenfalls im höheren Segment angesiedelt sein wird, insbesondere wenn man Apples Ruf für Premium-Preissetzung in Betracht zieht.

