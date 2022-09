"Irma Vep": Remake eines Stummfilms - Handlung und Schauspieler

"Irma Vep" ist eine Miniserie, die im September bei wow (ehemals Sky Ticket) an den Start gegangen ist. Wir liefern Ihnen alle Infos zu Folgen, Besetzung, Handlung, und Stream sowie einen Trailer.

Die Miniserie "Irma Vep" ist eine Koproduktion von HBO und A24. Sie basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1996 von Olivier Assayas ("Carlos – Der Schakal"). Star-Regisseur Assayas höchstpersönlich hat auch die Serie erfunden, geschrieben und inszeniert. Auf dem diesjährigen Filmfestival in Cannes (17. Mai bis 28. Mai 2022) feierte sie ihre Weltpremiere - die ersten drei Folgen wurden dort als zusammenhängender Feature-Film gezeigt. Wir informieren Sie hier über alle wesentlichen Fakten zu "Irma Vep" und liefern Ihnen am Schluss einen Trailer.

"Irma Vep": Wann war der Start bei Sky Ticket?

Die Serie "Irma Vep" ist am 16. September gestartet. Die Ausstrahlung erfolgt auf Sky Atlantic und Wow (ehemals Sky Ticket ) sowie - auf Abruf - über Sky Q.

Handlung: Worum geht es bei "Irma Vep"?

Die US-amerikanische Filmdiva Mira Harberg hat jegliche Illusion im Hinblick auf die Karriere verloren - außerdem muss sie auch noch die kürzliche Trennung von ihrer Partnerin verkraften. Ohne allzu großer Erwartungen fliegt sie nach Paris, um dort die Rolle der schurkenhaften Irma Vep in einem Remake des französischen Stummfilms "Les Vampires" zu spielen. Dabei trifft sie in der Person von Regisseur René Vidal ausgerechnet auf einen früheren Lover. Längst überwunden geglaubte Leidenschaften kochen wieder hoch.

Bei den Dreharbeiten zum reißerischen Krimi "Irma Vep" verschwimmen für Mira die Grenzen zwischen ihrer Person und der von ihr gespielten Figur. Die Trennlinien zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen Authentiziät und Künstlichkeit, zwischen Leben und Kunst - sie verblassen zunehmend. Die ursprüngliche filmische Vision des Regisseurs Vidal gerät dadurch komplett aus dem Gleis.

"Irma Vep" bei Wow: Die Folgen der Miniserie

Die Serie setzt sich aus folgenden acht einstündigen Episoden zusammen.

"The Severed Head" - 16. September 2022, 20.15 Uhr "The Ring That Kills" - 16. September 2022, 20.15 Uhr "Dead Man's Escape" - 23. September 2022, 20.15 Uhr "The Poisoner" - 23. September 2022, 20.15 Uhr "Hypnotic Eyes" - 30. September 2022, 20.15 Uhr "The Thunder Master" - 30. September 2022, 20.15 Uhr "The Spectre" - 7. Oktober 2022, 20.15 Uhr "The Terrible Wedding" - 7. Oktober 2022, 20.15 Uhr

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Irma Vep"?

Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ("The Danish Girl") als Mira Harberg

("The Danish Girl") als Lars Eidinger ( "Babylon Berlin" ) in einer Nebenrolle - als Gottfried

( ) in einer Nebenrolle - als Gottfried Byron Bowers als Herman

Tom Sturridge als Eamonn

Adria Arjona als Laurie

Arjona als Laurie Fala Chen als Cynthia Keng

Carrie Brownstein als Zelda

Jeanne Balibar als Zoe

Vincent Macaigne als René Vidal

Devon Ross als Regina

Vincent Lacoste als Edmond Lagrange

als Jess Liaudin als Satanas

Nora Hamzawi als Carla

Hippolyte Girardot als Robert Danjou

Alex Descas als Gregory Desormeaux

als Antoine Reinartz als Jeremie

als Jeremie Michèle Clément als La Rieuse

Johannes Oliver Hamm als Max - deutscher Journalist

Stream von "Irma Vep" bei Wow (ehemals Sky Ticket)

Sky hat den bisherigen Streamingdienst Sky Ticket am 7. Juni 2022 offiziell in Wow umbenannt, dadurch änderte sich jedoch nur der Name - der Inhalt bleibt prinzipiell gleich. Wow bietet seinen Nutzern das Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung an. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, Serien von Partnern wie HBO, Showtime und Peacock (NBC) aktuelle Kino-Hits sowie die Live-Sportübertragungen von Sky auf beliebigen Endgeräten zu streamen – alles auch ohne Receiver.

Wow "Serien" für Serien kostet laut Anbieter im aktuellen Sonderangebot 7,99€ statt 9,99€ monatlich. Die Wow-Version "Filme & Serien" (hier kommen zu den Serien noch Filme dazu) schlägt monatlich mit € 9,98 zu Buche - im Gegensatz zu früher erhöht sich dieser Preis jedoch nicht, insofern die Pakete nicht gekündigt werden. Wow ist jederzeit kündbar. Die Preisangaben entsprechen dem Stand vom 08.06.2022. Die Angebote gelten laut sky bis 31. Juli 2022.

"Irma Vep": Der Trailer zur Sky-Serie