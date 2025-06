"Ironheart": Start, Handlung, Besetzung, Stream und alle Infos zur Marvel-Serie

Mit "Ironheart" hat Disney+ eine weitere Superhelden-Serie nach Vorlage aus einem Comic des Marvel-Universums im Repertoire. Genauer gesagt ist "Ironheart" die Nachfolgerin von Iron Man, dem allerersten Mavel-Superhelden-Film. Nun geht die Serie an den Start.

Wann ist der Starttermin? Worum geht es in der Serie? Welche Schauspieler sind dabei? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Marvel-Serie haben wir hier für Sie.

"Ironheart": Auf Disney+ streamen

Auf der San Diego Comic-Con 2022 hatten die Macher der Serie erstmals bestätigt, dass "Ironheart" als neue MCU-Serie kommt. Der ursprüngliche Starttermin: im Rahmen der Marvel-Phase 5 Ende des Jahres 2023. Die Ankündigung wurde nicht eingehalten. Der endgültige Starttermin war dann der 24. Juni 2025 in den USA auf Disney+. In Deutschland ist sie seit dem 25. Juni 2025 mit den ersten drei Folgen verfügbar.

Die Hauptfigur der Serie, Riri Williams, bekannt als Ironheart, tauchte bereits in "Black Panther: Wakanda Forever" auf und soll im MCU die Rolle von Tony Stark alias Iron Man übernehmen. Die Dreharbeiten wurden bereits Ende 2022 abgeschlossen, jedoch wurde die Serie nun erst 2025 veröffentlicht. Grund für die Verzögerung waren die SAG-AFTRA-Streiks 2023.

Handlung von "Ironheart": Worum geht es bei der Marvel-Serie?

Vorsicht Spoiler zu Avengers: Endgame: Die Serie knüpft an folgende Ereignisse an: Phase Drei des MCU endete mit einem emotionalen Höhepunkt, als Avengers-Anführer Tony Stark, auch bekannt als Iron Man, sein Leben opferte, um die Welt zu retten, wie in "Avengers: Endgame" gezeigt wurde.

Weil Iron Man zu den beliebtesten Figuren des Marvel-Universums gehört, sollen seine Fußstapfen gefüllt werden. Da sich die "Multiverse Saga" (Phase Vier bis Sechs) auf die nächste Generation von Superhelden konzentriert, liegt die naheliegende Antwort auf die Frage, wie es mit Iron Man weitergeht, auf der Hand: Er bekommt eine Nachfolgerin.

Seine Nachfolgerin: Eine geniale Teenie-Erfinderin namens Riri Williams. Die Serie spielt nach den Ereignissen von „Black Panther: Wakanda Forever“ und wandelt zwischen Technologie und Magie. Riri Williams kehrt zurück in ihre Heimatstadt Chicago. Mit dabei hat sie ein Konzept zum Bauen von Eisenanzügen. Bei der Umsetzung und Verfolgung ihrer Ziele gerät sie an den mysteriösen und auch charmanten Parker Robbins alias „The Hood“.

"Ironheart" bei Disney+: Wie viele Folgen gibt es?

Die Serie umfasst insgesamt sechs Folgen, deren Episodentitel wie folgt lauten:

Folge 1, 25.6.2025: Take Me Home

Folge 2, 25.6.2025: Will The Real Natalie Please Stand Up

Folge 3, 25.6.2025: We In Danger, Girl

Folge 4, 2.7.2025: Bad Magic

Folge 5, 2.7.2025: Karma‘s A Glitch

Folge 6, 2.7.2025: The Past Is The Past

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Ironheart"?

Hier ist eine Liste aller bislang genannter Namen, die in der Serie mitspielen:

Dominique Thorne als Riri Williams/Ironheart

Anthony Ramos als Parker Robbins/The Hood

Lyric Ross

Alden Ehrenreich

Regan Aliyah

Manny Montana

Matthew Elam

Anji White

Hauptdarstellerin Dominique Thorne ist eine amerikanische Schauspielerin, die in "If Beale Street Could Talk" (2018) als Shelia Hunt und in "Judas and the Black Messiah" (2021) als Judy Harmon jeweils eine der Hauptrollen spielte. In "Black Panther: Wakanda Forever" war sie ebenfalls bereits in der Rolle von Riri Williams/Ironheart zu sehen.

Hinter der Kamera agieren:

Chinaka Hodge als Serienschöpfer, Showrunner, Haupt-Drehbuchautor und Executive Producer

Kevin Feige, Louis D'Esposito und Victoria Alonso als Executive Producers

Sam Bailey und Angela Barnes in der Regie

Stream von "Ironheart" bei Disney+

Aktuell zahlt man für ein Abo ohne Werbung monatlich 9,99 Euro, beziehungsweise 99,90 Euro pro Jahr (Stand: Juni 2025). Hier können alle Filme und Serien des Marvel-Universums im Stream gesehen werden.

Durch die Einbeziehung von Disney Star Anfang 2021 hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

"Ironheart": Der Trailer

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zur Disney+- Show „Ironheart“: