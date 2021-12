Corona-Fall im "Kitzloch": Behörde bittet um Tests unter Gästen

In einer Bar im Skiort Ischgl ist ein Servicemitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Behörden riefen zur Vorsicht unter Touristen auf und baten um Tests.

In der Bar "Kitzloch" im österreichischen Skiort Ischgl gibt es einen Coronafall. Ein Servicemitarbeiter sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Behörden riefen nun Besucher der Bar auf, sich testen zu lassen: Menschen, die am Donnerstag oder am Freitag in der Bar waren, sollten sich umgehend testen lassen. Zudem sollen sie zwei Wochen lang FFP-2-Masken tragen und Menschenansammlungen meiden.

Corona: Kitzloch war Ausgangsort für viele Infektionen

Von der Bar "Kitzloch" aus wurden vor zwei Jahren zu Beginn der Pandemie viele Coronainfektionen in verschiedene Länder Europas getragen. Nach monatelangem Lockdown dürfen die Bars und Restaurants in dem Skigebiet wieder Gäste empfangen. Die müssen aber am Platz bedient werden, von ausgelassenen Aprés-Ski-Parties wie Anfang 2020 ist der Skiort weit entfernt. Rein dürfen nur Geimpfte und Genese, das Servicepersonal muss FFP-2-Maske tragen. Auch Gäste müssen - außer am Platz - die FFP-2-Maske tragen.

Ischgl und speziell das Kitzloch können keine weiteren Coronafälle gebrauchen: Eine unabhängige Expertenkommission stellte im Oktober 2020 in einem Bericht fest, dass am Anfang der Pandemie Personal im "Kitzloch" trotz Grippesymptomen weitergearbeitet hatte. Behörden hätten die Situation heruntergespielt, so der Bericht.

