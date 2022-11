Wo gilt die Isolationspflicht noch?

Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte ist in den ersten Bundesländern Geschichte. Doch wo gilt sie noch? Ein Überblick.

Der 16. November 2022 stellt einen Wendepunkt in der Corona-Pandemie dar. Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte wird abgeschafft – allerdings nicht überall in Deutschland. Ein Überblick, in welchen Bundesländern man sich noch in Isolation begeben muss und in welchen nicht.

Bayern und Baden-Württemberg schaffen Isolationspflicht ab

Bayern und Baden-Württemberg machen den Anfang. In den Ländern wird die Isolationspflicht zum Mittwoch, 16. November 2022, abgeschafft. Erkrankte müssen sich allerdings an einige Schutzmaßnahmen halten, wenn sie das Haus oder die Wohnung verlassen. "Ab Mittwoch setzen wir auch bei der Isolation auf mehr Eigenverantwortung. Denn zusammen mit Experten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die bisherigen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nicht mehr verhältnismäßig sind. Gleichzeitig schützen wir die vulnerablen Gruppen mit Maßnahmen wie Maskenpflicht und Betretungsverboten", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) unserer Redaktion.

Auch im benachbarten Baden-Württemberg müssen Corona-Infizierte seit Mittwoch keine fünftägige Corona-Quarantäne absolvieren. "Die Aufhebung der Absonderungspflicht ist aus infektiologischer Sicht derzeit vertretbar", erklärte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). "Grundsätzlich gilt: Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschreiben lassen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Isolationspflicht wird auch in Schleswig-Holstein und Hessen abgeschafft

Schleswig-Holstein und Hessen eifern Bayern und Baden-Württemberg nach. In Schleswig-Holstein endete die Isolationspflicht für positiv auf Covid-19 getestete Menschen am Donnerstag. Der Termin für den Wegfall der Regelung in Hessen steht noch nicht. Für die Umsetzung eines solchen sei eine Verordnung nötig, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums in Wiesbaden auf Anfrage der tagesschau mitteilte. "Die Details und damit auch der zeitliche Ablauf werden derzeit in der Landesregierung beraten", wird sie zitiert.

Wo gilt die Isolationspflicht noch? In diesen Bundesländern müssen sich Corona-Infizierte noch in Isolation begeben

Die Aufhebung der Isolationspflicht wird kontrovers diskutiert. Einige Bundesländer lehnen diese ab, andere überlegen, den vier Ländern zu nachzufolgen, welche mit der Abschaffung vorausgehen. Der Stand ist dabei der, dass in den folgenden Bundesländern weiterhin die Isolationspflicht gilt:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen