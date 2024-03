ISS-Trümmer stürzen auf Erde: Was Sie davon hören und sehen könnten

Trümmer einer Batterie der Raumstation ISS könnten heute Abend auf die Erde stürzen. Ein Überblick darüber, was Menschen in Bayern und Deutschland wissen müssen – und ob Gefahr besteht.

Trümmer einer ISS-Batterie könnten heute, am Freitag, 8. März, in die Erdoberfläche einschlagen. Der Grund dafür: Ein ausrangiertes Batteriepaket der Internationalen Raumstation (ISS) tritt in den kommenden Stunden voraussichtlich in die Atmosphäre ein und stürzt danach auf die Erde.

Das 2,6 Tonnen schwere Bauteil wird die Erdoberfläche zwar nicht am Stück erreichen. Vorher wird nach Einschätzung von Experten ein Großteil davon in der Atmosphäre verglüht sein. Doch einzelne Trümmerteile könnten die Erde treffen. Damit stellen sich mehrere Fragen: Wann überfliegt die Weltraumbatterie Bayern und Deutschland? Wo auf der Erde könnten ISS-Trümmer aktuellen Berechnungen zufolge landen? Und: Sind Menschen in Bayern, Deutschland oder anderswo durch den Weltraumschrott in Gefahr? Ein Überblick.

Livekarte mit aktueller Umlaufbahn: Welche Orte überquert die ISS-Batterie wann?

Bevor die Batterie in die Atmosphäre eintritt, wird sie Deutschland mehrmals überfliegen. Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BBK) gibt es drei mögliche Routen:

Zuerst überquert das Bauteil gegen 16.52 koordinierter Weltzeit, also um 17.52 Uhr deutscher Zeit, die Mitte Deutschlands von West nach Ost. Die voraussichtliche Flugbahn führt über das Saarland , Rheinland-Pfalz , Hessen , Thüringen und Sachsen.

von West nach Ost. Die voraussichtliche Flugbahn führt über das , , , und Sachsen. Gegen 19.23 Uhr überfliegt die Batterie mutmaßlich Nordrhein-Westfalen , Sachsen-Anhalt und noch einmal Sachsen.

mutmaßlich , und noch einmal Sachsen. Um 20.54 Uhr soll der Weltraumschrott den Süden Baden-Württembergs und das südliche Allgäu in Bayern überfliegen.

Mehrere Livekarten zeigen die aktuelle Umlaufbahn des ISS-Batteriepakets, etwa diese hier. Darin lässt sich sehen, wo im Weltraum sich das Bauteil derzeit befindet und welche Orte es überquert. Die Angaben können aber etwa von denen des BBK abweichen.

Batterieblock von ISS-Raumstation: Wo könnten Trümmer auf der Erde einschlagen?

Nach aktuellen Berechnungen könnte die Batterie über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. Als Zeitfenster dafür nennt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen 20-Stunden-Korridor rund um den späten Freitagabend deutscher Zeit.

Bis Teile die Erdoberfläche erreichen, dauert es dann nur noch zehn Minuten, wie Holger Krag, Leiter des Esa-Programms für Weltraumsicherheit, der Tagesschau sagte. "Der Batterieblock wird aber nicht als kompaktes Einzelteil auf ein ganz eng begrenztes Gebiet fallen, sondern das verteilt sich eher in einer längeren Trümmerschleppe. Man wird in dem betroffenen Gebiet eher alle zehn oder 20 Kilometer ein kleineres Teil erwarten", so Krag. Wo genau die Trümmer aufschlagen könnten, ist noch unklar.

Besteht eine Gefahr für Bayern oder Deutschland durch die ISS-Trümmer?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geht davon aus, dass für Menschen in Deutschland keine Gefahr bestehe. Zwar überfliege die Batterie das Gebiet der Bundesrepublik mehrmals, bevor sie in die Atmosphäre eintrete, aber: "Eine Gefährdung für Deutschland wird derzeit als statistisch unwahrscheinlich angesehen."

Auch andernorts auf der Welt ist die Gefahr durch die Trümmerteile nach Ansicht von Europas früherem Raumfahrtchef Jan Wörner gering: "Batterien brennen sehr gerne. Ich gehe davon aus, dass das Paket nahezu komplett in der Atmosphäre verglüht." Selbst, wenn Trümmer den Boden erreichten, sei ein Treffer auf bewohntem Gebiet unwahrscheinlich. Wörner ergänzte: "Unter der großen Fläche, die das Paket überfliegt, ist sehr viel Wasser."

Sind die ISS-Trümmer zu sehen oder zu hören?

Auch wenn der Weltraumschrott nicht auf deutschem Boden aufschlägt: Er könnte zu hören oder zu sehen sein, wenn er über die Bundesrepublik fliegt. Laut BBK sind ein Überschallknall und Leuchterscheinungen möglich. Europas früherer Raumfahrtchef Jan Wörner sagte: "Vielleicht sieht man das Zerlegen ja als schöne Sternschnuppe."

(axhe mit dpa)

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.