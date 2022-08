Japanischer Modedesigner Issey Miyake ist tot

Er überlebte den Abwurf einer Atombombe und wurde ein berühmter Designer. Jetzt ist Issey Miyake im Alter von 84 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben.

Im Alter von 84 Jahren ist der japanische Modedesigner Issey Miyake gestorben. Bereits am 5. August erlag er einer Leberkrebs-Erkrankung, wie sein Büro Medienberichten zufolge am Dienstag bekanntgab. Berühmt war er vor allem für seine nach ihm selbst benannte Modemarke.

Er verfolgte seit den 70er Jahren das Konzept, Kleidung aus einem einzigen Stück Stoff herzustellen. Seine Entwürfe mit innovativen Silhouetten und stark plissierten Stoffen sind berühmt. So entstanden Miyakes Aufsehen erregende Kollektionen "Pleats Please" (Plissee bitte) und "A-POC".

Issey Miyake gestorben: Das war der Modedesigner

Miyake wurde 1938 in Hiroshima geboren und überlebte 1945 im Alter von sieben Jahren den Abwurf der Atombombe auf seine Heimatstadt. Weil er an einer Knochenkrankheit erkrankt war, hinkte er sein Leben lang. Der Designer sagte, dass er diesen Beruf ausübe, um den Schrecken von Hiroshima hinter sich zu lassen und der Welt mit seinen Kreationen "Schönheit und Freude" zu bringen.

Models mit Kreationen aus der Issey Miyake-Frühjahr/Sommerkollektion 2019 in Paris. Foto: Thibault Camus/AP, dpa

Er studierte in Tokio und Paris, seine erste Kollektion stellte er 1970 in New York vor. Schon früh setzte er Computertechnologie ein, um seine Vorstellungen bereits beim Weben der Stoffe umzusetzen. Insgesamt designte Miyake mehr als ein Dutzend Modelinien. Zudem entwickelte er Taschen, Uhren und Parfüms. 1997 zog er sich weitgehend zurück, um sich der Forschung zu widmen.

Issey Miyakes Auszeichnungen

2005 wurde er mit dem japanischen "Praemium Imperiale" für sein Lebenswerk geehrt. Diese Auszeichnung gilt als Nobelpreis der Künste. Ein Jahr später wurde er für seine "visionären Bekleidungskonzepte" mit dem Kyoto-Preis ausgezeichnet. Der 1984 von Kazuo Inamori, dem Gründer des japanischen Technologiekonzerns Kyocera, ins Leben gerufene Kyoto-Preis zählt neben dem Nobelpreis zu den wichtigsten Auszeichnungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kultur.