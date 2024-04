Am 1. Mai wird der Tag der Arbeit mit einem freien Tag gefeiert. Gilt das auch in Baden-Württemberg?

Am 1. Mai wurde weltweit über mehrere Jahre hinweg für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft. Mittlerweile ist das Datum in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag – auch in Baden-Württemberg. Hier finden Sie Infos und Besonderheiten rund um den 1. Mai 2024.

Ist der 1. Mai in Baden-Württemberg ein Feiertag?

Der 1. Mai ist ein gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg. Das gilt auch in allen anderen Bundesländern Deutschlands. Im Mai gibt es 2024 in Baden-Württemberg außerdem folgende Feiertage:

In den kommenden Jahren fällt der Tag der Arbeit auf folgende Wochentage:

Tag der Arbeit 2025: Donnerstag, 1. Mai 2025

Tag der Arbeit 2026: Freitag, 1. Mai 2026

2026: Freitag, 1. Mai 2026 Tag der Arbeit 2026: Samstag, 1. Mai 2027

Seit wann wird der 1. Mai in Baden-Württemberg gefeiert?

Seinen Ursprung hat der Tag der Arbeit in den USA, denn bei einem groß angelegten Streik am 1. Mai 1886 forderten Arbeiter in mehreren Städten einen Acht-Stunden-Tag. Der Aufstand wurde vorerst nicht gut aufgenommen. Arbeitgeber reagierten mit Entlassungen und sogar Verhaftungen. Da die Forderungen nicht umgesetzt wurden, fanden auch in den kommenden Jahren am 1. Mai immer wieder Demonstrationen statt – auch in Deutschland.

Zum gesetzlichen Feiertag wurde der Tag der Arbeit in Deutschland erstmals auf der Weimarer Nationalversammlung gewählt. Das Gesetz stieß jedoch auf Widerstand. Erst durch die Nationalsozialisten wurde im Reichsgesetz vom 10. April festgelegt, dass der 1. Mai fortan als "Tag der nationalen Arbeit" betitelt werden soll und als gesetzlicher Feiertag gilt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gilt der 1. Mai noch immer als gesetzlicher Feiertag, die genauen Titel unterscheiden sie heute aber je nach Bundesland.

Am Tag der Arbeit werden in Baden-Württemberg die Flaggen gehisst

In Baden-Württemberg werden an Dienstgebäuden zu besonderen Anlässen die Flaggen gehisst. Dazu gehört auch der "Tag der Arbeit", wie er laut Staatsministerium im Protokoll festgehalten wird. In Niedersachsen werden die Flaggen zum "Feiertag der Arbeit" und in Nordrhein-Westfalen zum "Tag des Friedens und der Völkerversöhnung" gehisst.

Weitere sogenannte "Beflaggungstage" in Baden-Württemberg sind: