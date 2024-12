Ist Heiligabend 2024 ein Feiertag? Und was ist ein typisches Essen am 24. Dezember?

Dass Heiligabend auf den 24. Dezember fällt, ist Allgemeinwissen. Aber welcher Wochentag ist das 2024? Ist es ein Feiertag? Und was ist die Bedeutung hinter diesem Datum?

In diesem Artikel haben wir die Informationen zum Heiligen Abend zusammengefasst, auf den der 1. Weihnachtsfeiertag und der 2. Weihnachtsfeiertag folgen. Hier die Antworten zu den wichtigsten Fragen.

24. Dezember 2024: Ist der Heiligabend ein Feiertag?

Im Gegensatz zum 1. und 2. Weihnachtstag ist Heiligabend kein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Beim 24. Dezember handelt es sich um einen normalen Arbeitstag. Allerdings gibt es in vielen Betrieben die Vereinbarung, dass nur bis 12 Uhr gearbeitet werden muss.

Wochentag: Wann ist Heiligabend 2024?

Der 24. Dezember fällt 2024 und im kommenden Jahr auf diesen Wochentag:

Heiligabend 2024: Dienstag

Heiligabend 2025: Mittwoch

Überblick über die Geschichte und Bedeutung von Heiligabend

Weihnachten wird in Deutschland auch von Menschen gefeiert, die nicht gläubig sind - vor allem als Familienfest, zu dem oft ein Weihnachtsbaum, eine Bescherung mit Geschenken und Weihnachtslieder gehören. Christlich geht es an Heiligabend und Weihnachten um die Geburt Jesu als Erlöser und damit auch um die sogenannte "Menschwerdung Gottes".

Das Geburtsdatum von Jesus ist nicht überliefert, wurde aber schon um das Jahr 300 in Rom in den Winter gelegt. Der genaue Grund dafür ist unklar. Eine Theorie besagt, dass damit die heidnischen Sonnenwendfeiern aufgegriffen wurden. Daran gibt es aber Zweifel, dass diese Bräuche zu der Zeit nicht ausreichend belegt sind. Vielleicht hat das Datum einfach nur gut in den Kirchenkalender gepasst.

Selbst wer nicht bibelfest ist, wird wahrscheinlich schon einmal die Weihnachtsgeschichte gehört haben. Hier eine kurze Zusammenfassung:

Die Geschichte beginnt damit, dass der römische Kaisers Augustus eine Volkszählung veranlasst. Josef aus Nazareth bricht mit seiner hochschwangeren Ehefrau Maria daher nach Bethlehem auf. Als die Wehen einsetzen und das Paar nirgendwo eine Herberge findet, bringt Maria ihren Sohn in einem Stall auf die Welt.

Hirten erscheint daraufhin ein Engel Gottes, der die Geburt des Erlösers verkündet. Sie machen sich auf dem Weg nach Bethlehem. Als sie dort tatsächlich den Jungen in der Krippe vorfinden, brechen sie auf, um die frohe Botschaft zu verkünden.

Heiliger Abend am 24. Dezember: Typisches Essen

Es gibt einige Gerichte in Deutschland, die sich als typisches Essen an Heiligabend etabliert haben. Dazu gehört natürlich die Weihnachtsgans. Hier finden Sie unsere Rezepte für einen gelungenen Gänsebraten und die passende Soße:

In vielen Familien ist es aber auch Brauch, am 24. Dezember Würstchen mit Kartoffelsalat zu essen. Eine neuere Entwicklung sind Raclette oder Fondue.