Ist Leichnam in Gletscher Tengelmann-Chef Haub?

Wegen der Hitze schmelzen die Gletscher in den Schweizer Alpen. Jetzt wurde eine Leiche freigelegt. Handelt es sich dabei um den vermissten Karl-Erivan Haub?

Durch die starke Hitze schmelzen im Moment viele Gletscher in den Schweizer Alpen. Da kann es auch mal vorkommen, wie jetzt am Stockjigletscher bei Zermatt geschehen, dass etwas freigelegt wird, das lange im Eis eingeschlossen war. Am vergangenen Mittwoch machten zwei Bergsteiger aus Frankreich einen besonders erschreckenden Fund: Am unteren Ende des Gletschers stießen sie auf eine Leiche und meldeten sie bei ihrer Ankunft in Zermatt den Behörden.

Seitdem läuft die Untersuchung des gefundenen Leichnams auf Hochtouren. Wann die Ergebnisse der Identifizierung vorliegen, sei noch offen, heißt es. Zeitgleich begannen sofort Spekulationen über die Identität des gefundenen Skeletts. Ein früher Verdacht: Könnte es sich bei dem gefundenen Toten um den ehemaligen Geschäftsführenden Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub handeln?

Leichnam in Schweizer Gletscher: Karl-Erivan Haub gilt seit 2018 vermisst

Der Milliardär war im April 2018 in den Schweizer Alpen gewesen, um dort für die "Patrouille des Glaciers" trainieren, das größte Skitourenrennen der Welt. Am Morgen des 7. April wurde Haub von einer Sicherheitskamera am Skilift der Bergstation "Klein Matterhorn" zuletzt gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Direkt im Anschluss an sein Verschwinden suchten Einsatzteams das Gebiet nach Haub ab, konnten ihn aber nicht finden. Im Jahr 2021, knapp drei Jahre nach seinem Verschwinden, erklärt das Amtsgericht Köln Haub schließlich für tot.

Karl-Erivan Haub war 2018 alleine zu einer Skitour aufgebrochen und mit einer Seilbahn zum Klein Matterhorn gefahren. Dort verlor sich seine Spur. Foto: Dominic Steinmann, dpa

Könnte es sich bei der jetzt gefundenen Leiche also um Haub handeln? Erste Erkenntnisse entkräften den Verdacht eher. Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet, ist die Leiche wohl schon älter als vier Jahre. Einer der Bergsteiger, der die Leiche gefunden hatte, schätzte aufgrund des Stils der Kleidung, die die verstorbene Person anhatte, dass die Person schon seit 30 bis 40 Jahren tot sein könnte. Es scheint also eher unwahrscheinlich, dass es sich bei dem gefundenen Leichnam um Haub handelt. Abschließend lasse sich das allerdings noch nicht sagen.

Leichnam in Schweizer Gletscher: Mehrere vermisse Personen kommen in Frage, darunter ein Deutscher

Doch um wen handelt es sich dann? Neben dem Ex-Tengelmann-Chef gibt es noch weitere im Kanton Wallis verschollene Personen, etwa den Amerikaner Matthew Nisly, der seit 2015 vermisst wird oder Alfred Schmitt aus Deutschland, der seit 2001 nicht mehr gesehen wurde. Es könnte sich allerdings auch um eine Frau handeln. Die Japanerin Junko Sato war auf einer Europa-Reise im Jahr 2000 auf einer Bergtour in den Schweizer Alpen verschwunden und nicht mehr aufgetaucht.