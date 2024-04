Ist Pfingstmontag ein Feiertag? Was hat geöffnet?

Pfingstmontag findet 2024 am 20. Mai statt und ist ein kirchlicher Feiertag. Aber was gilt gesetzlich? Hat man hierzulande am Pfingstmontag frei?

In vielen Ländern markiert der Pfingstmontag das Ende der Pfingstfeiertage. Pfingsten ist ein christliches Fest, bei dem der Heilige Geist im Mittelpunkt steht. Doch ist dieser Tag in der in Deutschland als offizieller Feiertag anerkannt?

Ist Pfingstmontag ein Feiertag?

In Deutschland und einigen anderen Ländern ist der Pfingstmontag sowohl kirchlich als auch gesetzlich ein Feiertag. Das ist in den Feiertagsgesetzen der Bundesländer festgehalten. Am Pfingstmontag ist also arbeitsfrei - und das, obwohl bereits 2005 über seine Abschaffung diskutiert wurde.

Der Pfingstmontag gilt als "Tag der Arbeitsruhe" und dient als Tag "zur seelischen Erhebung", wie es in den Gesetzen festgehalten ist.

Pfingstmontag 2024: Das sind die Termine für die kommenden Jahre

Der Pfingstmontag findet jedes Jahr an einem anderen Datum statt, weil das Fest immer 50 Tage nach Ostern gefeiert wird und Ostern ein beweglicher Feiertag ist. Die Kirche hat laut NDR nämlich beschlossen, dass Ostern immer auf einen bestimmten Sonntag fällt: Der erste nach dem ersten Vollmond und nach Frühlingsanfang am 20. März. Die Pfingsmontag-Termine in den kommenden Jahren im Überblick:

2024: Montag, 20. Mai

2025: Montag, 9. Juni

2026: Montag, 25. Mai

2027: Montag, 17. Mai

Pfingsten und Pfingstmontag: Bedeutung und Ursprung

Wie die Deutsche Bibelgesellschaft berichtet, geht das Wort "Pfingsten" auf das griechische Wort "pentēkostē" zurück, was "der 50." heißt. Pfingsten wird wie bereits erwähnt 50 Tage nach Ostern gefeiert. Im Christentum etablierte sich dieser Tag erst im 4. Jahrhundert zum Pfingstfest. Die Bedeutung von Pfingsten lässt sich laut katholisch.de auf eine göttliche Erscheinung zurückführen. Den Jüngern soll der Heilige Geist erschienen sein, der auch bei der Pfingstfeier im Mittelpunkt steht.

Der Pfingstmontag, der stets auf den Pfingstsonntag folgt, ist ein integraler Bestandteil dieser Feierlichkeiten, laut katholisch.de gibt es aber speziell für den Pfingstmontag "nicht die eine, große Erzählung", die mit dem Feiertag in Verbindung gebracht wird. So wie der Ostermontag und der zweite Weihnachtsfeiertag soll der Pfingstmontag die Feierlichkeiten verlängern. Das ist bei zentralen Hochfesten der Kirche üblich - zumindest in Deutschland. Die liturgische Farbe am Pfingsmontag ist rot.

Seit 2018 gibt es am Pfingstmontag aber eine Besonderheit: Papst Franziskus hat entschieden, das Datum weltweit zum Marien-Gedenktag zu machen.

Was hat am Pfingsmontag geöffnet?

In allen Bundesländern ist Pfingstmontag ein gesetzlicher Feiertag. Die Geschäfte bleiben also geschlossen. Im Notfall können Lebensmittel an Bahnhöfen oder Flughäfen gekauft werden, da in fast allen Ladenöffnungsgesetzen der Bundesländer eine Ausnahme für den Reiseverkehr festgehalten ist. Auch Tankstellen dürfen am Pfingstmontag Waren für den Reisebedarf verkaufen, darunter fallen unter anderem auch Brot und Getränke.

Obwohl viele Bäckereien an Sonn- und Feiertagen für einen bestimmten Zeitraum geöffnet haben dürfen, gibt es für den Pfingstmontag keine einheitlichen Regeln. In Bayern und Brandenburg beispielweise müssen Bäckereien am Pfingstmontag geschlossen bleiben, in Baden-Württemberg und Hessen dürfen sie öffnen. Eine Übersicht finden Sie in unserem weiterführenden Artikel zu den Öffnungszeiten der Bäckereien am Pfingstmontag. (EJ)