Ist Sauerkraut gesund? Ein Vitamin-Überblick inklusive Tagesbedarf

Sauerkraut ist keine Vitamin-Bombe, enthält aber eine gute Portion Vitamin C und Vitamin B6. Beide Vitamine sind gut für die Psyche und unterstützen den Energiestoffwechsel. Wer seinen Körper allerdings mit Vitamin C versorgen möchte, sollt eher zu Paprika oder Spinat greifen. Trotzdem ist Sauerkraut sehr gesund.

Sauerkraut: Vitamine im Überblick – inklusive Tagesbedarf

Hier finden Sie eine Übersicht aller Vitamine, verglichen mit den jeweiligen Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Wie viel Prozent des Tagesbedarfs mit 100 Gramm Sauerkraut erreicht werden, steht in Klammern.

100 g Sauerkraut, in Essig eingelegt:

Diese Mineralstoffe sind in Sauerkraut enthalten:

Kalium (K): 220 mg

Natrium (Na): 550 mg

Chlorid (Cl): 1160 mg

Calcium (Ca): 36 mg

Magnesium (Mg): 11 mg

Phosphor (P): 30 mg

Eisen (Fe): 0,5 mg

Jod (I): 3,1 µg

Zink (Zn): 0,3 mg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Sauerkraut enthält eine gute Portion Vitamin C und Vitamin B6

Mit 100 Gramm Sauerkraut wird rund 17 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin C gedeckt. Das Vitamin wirkt unter anderem als Antioxidans, kann also freie Radikale im Körper binden, die ansonsten negative Prozesse in den Gang setzen können. Außerdem kann Vitamin C den Körper bei Stress unterstützen. Der Körper produziert dann nämlich Adrenalin, wodurch viel Vitamin C verbraucht wird. Vitamin B6 braucht der Körper unter anderem für ein gesundes Nervensystem.

Sauerkraut enthält übrigens kein Vitamin B12. Wie der Verein für Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB) berichtet, enthält Sauerkraut höchstens Spuren des Vitamins. "Andere Angaben beruhen auf alten Messungen, die auch sogenannte Vitamin-B12-Analoga erfassten. Sie haben zwar eine ähnliche chemische Struktur wie das echte Vitamin B12, entfalten aber keine Vitaminwirkung", schreibt der Verein.

Was macht Sauerkraut gesund?

Anders als oft im Internet vermittelt, ist Sauerkraut laut aktuellen Laborwerten zwar keine Vitamin-Bombe, aber trotzdem sehr gesund für den Verdauungstrakt. Es enthält nämlich Milchsäure und Milchsäurebakterien, die im Darm ihre Wirkung entfalten können und für eine gesunde Darmflora sorgen. Laut dem UGB regt die Milchsäure die Darmbewegung an und stärkt die Darmschleimhaut. Allerdings liefert nur frisches und unerhitztes Sauerkraut viele Milchsäurebakterien. Kraut aus der Dose wird laut dem UGB pasteurisiert oder sterilisiert, um es haltbar zu machen. Im Handel ist frisches Sauerkraut meist im Kühlregal oder unverarbeitet in der Gemüseabteilung zu finden.

Wer Lebensmittel spezifisch nach ihrem Vitamin-Gehalt aussuchen möchte, kann unsere Artikel als Hilfestellung nutzen: