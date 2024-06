Landwirt findet Kinderleiche: Ist es der vermisste Arian?

Am 22. April hat der sechsjährige Arian sein Zuhause verlassen und gilt seitdem als vermisst. Nun hat ein Landwirt gut 100 Kilometer entfernt eine Kinderleiche gefunden.

Seit rund zwei Monaten wird der sechsjährige Arian aus Bremervörde in Niedersachsen vermisst. Suchaktionen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Nun meldet die Polizei, dass ein Landwirt am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei Mäharbeiten auf einer Wiese in der Gemeinde Estorf im Landkreis Stade die Leiche eines Kindes gefunden hat. Estorf liegt knapp 120 Kilometer von Bremervörde entfernt.

Bislang lässt sich laut Polizei nicht zweifelsfrei sagen, um wen es sich bei dem aufgefundenen Kind handelt. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Stade und Mitarbeitende der "Ermittlungsgruppe Arian" haben den Fundort kriminaltechnisch aufgenommen.

Arian aus Bremervörde ist am 22. April verschwunden

Zuletzt wurde der Sechsjährige am Montagabend, 22. April, bei sich zu Hause in Bremervörde-Elm gesehen. Es ist unklar, wie er von dort verschwinden konnte. Laut einem Polizeisprecher habe er erst vor Kurzem gelernt, wie man verschlossene Türen öffnet. Der Vater habe den Ernst der Lage sofort erkannt und die Polizei informiert. Diese leitete direkt Suchmaßnahmen ein. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmten das Gebiet rund um das Zuhause des Jungen. In der Nähe liegt ein größeres Waldstück. Der Junge ist Autist, kann sich laut Polizei nicht artikulieren und reagiert auch nicht auf Ansprache. "Das macht die Situation und die Suche nach ihm besonders schwer", so ein Polizeisprecher.

Eine Woche lang suchten Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige Tag und Nacht nach Arian – zeitweilig mit Hunden, Pferden, Helikoptern, Drohnen, einem Tornado-Flieger, Amphibienfahrzeug, Booten und Tauchausrüstung. Ende April stellte die Polizei die aktive Suche ein, eine Gruppe aus fünf Ermittlern und Ermittlerinnen bearbeitet den Fall weiter.

Vermisster Arian aus Bremervörde: Polizei hält Unglücksfall für wahrscheinlich

Noch immer ist unklar, was mit dem Sechsjährigen passiert ist. Laut Polizeisprecher Heiner van der Werp gebe es mehrere Hypothesen was mit Arian passiert sein könne. Am wahrscheinlichsten sei ein Unfall ohne fremde Beteiligung. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus, weil Arian sein Zuhause allein verlassen habe. Zudem zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie der Sechsjährige Richtung Wald läuft. Auch dass er in die Oste gefallen ist, sei möglich. In der Nähe des Flusses sind laut Polizei Fußspuren gefunden worden. Doch die Fährte verliert sich. Ermittelt werde aber in alle Richtungen, sagte der Sprecher: "Wir haben es niemals ausgeschlossen, dass er entführt wurde." (mit dpa)