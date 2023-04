Nach tödlichem Angriff auf Jogger: Bärin Gaia eingefangen

Brunos Schwester wurde gefasst: Die Bärin Gaia wurde im Trentino von Jägern eingefangen. Sie hatte vor rund zwei Wochen einen Jogger getötet.

Die Problembärin ist gefasst. In der Nacht auf Dienstag haben Jäger im italienischen Trentino die Bärin Gaia, mit offiziellem Namen "JJ4", eingefangen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Was nun mit der Bärin, die vor rund zwei Wochen einen Jogger attackierte und tötete, passieren soll, war zunächst unklar. Maurizio Fugatti, Präsident der autonomen Provinz Trient, will ab 10.00 Uhr in einer Pressekonferenz über die nächsten Schritte informieren.

Italien: Bärin Gaia eingefangen – Problembär Bruno wurde vor 17 Jahren erschossen

Der Fall rund um die Bärin Gaia hat in Italien für hitzige Diskussionen gesorgt. Fugatti hatte zunächst einen Abschussbefehl unterschrieben. Ein italienisches Gericht urteilte wenig später allerdings, dass die Bärin zunächst nicht abgeschossen werden darf. Tierschutzverbände hatten Berufung eingelegt. Es sollte erst am 11. Mai gerichtlich über das weitere Vorgehen entschieden werden. Förster und Jäger hatten sich daher auf das Aufstellen von Lebendfallen beschränkt. Eine Taktik, die nun offenbar einen schnellen Erfolg brachte.

Die Geschehnisse im Trentino erinnern an den Fall von Gaias Bruder Bruno in Bayern. Vor allem nach einer beinahe legendären Rede des damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber war der Braunbär als "Problembär" in die Geschichte eingegangen. Er hatte zahlreiche Schafe und Hühner gerissen. Im Jahr 2006 wurde er schließlich abgeschossen, was zu kontroversen Diskussionen führte. 17 Jahre später könnte dieses Schicksal nun seiner Schwester blühen.

Trentino: Braunbär Gaia tötete im Val di Sole einen Jogger

Gaia hatte am 5. April Andrea P. angegriffen und getötet. Der Italiener war im Val di Sole als Jogger unterwegs gewesen. Wut und Trauer der Angehörigen waren in der Folge groß. "Wir wussten, was im Laufe der Zeit geschehen war, aber es gab keine größere Intervention, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten", hieß es in einem Brief des Vaters des Opfers an die zuständigen Behörden: "Sie sollen wissen, dass wir wütend und empört sind. Das System hat Andrea zum ersten angekündigten Opfer gemacht. Ich bitte Sie um eine letzte Sache: Vergessen Sie nicht."

