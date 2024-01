Berühmter Pizzabäcker aus Neapel sorgt mit Ananas-Pizza für Aufregung

In Italien ist man sich einig: Ananas hat auf der Pizza nichts verloren. Jetzt bricht ein prominenter Pizzabäcker mit dieser Tradition. Die Volksseele schäumt.

Dass Liebe durch den Magen geht, ist hinlänglich bewiesen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Es gibt auch Kriegserklärungen, die man auf einer Speisekarte unterbreiten kann. Wer es sich mit dem Freistaat Bayern als Ganzes aufs Gründlichste verderben möchte, solle Weißwürste mit Ketchup anbieten.

Wer einem Wein-Sommelier die Schmerzenstränen in die Augen treiben möchte, sollte den Château Cheval Blanc mit Cola vom Supermarkt und Eiswürfeln mischen. Für den italienischen Gaumen wiederum verläuft die rote Linie zwischen der Ananas und der Pizza. Denn diese Südfrucht hat – da besteht zwischen dem Brenner und Palermo ausnahmsweise mal ein breiter Konsens – auf dem Nationalessen überhaupt nichts verloren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sorbillo beruhigt die Gemüter: "Leute, die Pizza ist gut"

Insofern war es mindestens mutig, was der neapolitanische Pizzabäcker Gino Sorbillo nun getan hat: Über die sozialen Medien ließ er verlauten, dass in seinen Lokalen ab sofort Pizza mit Ananas auf der Speisekarte steht. Sorbillo, der eine populäre Restaurantkette betreibt, ließ sich sogar dabei filmen, wie er genüsslich eine Pizza Hawaii verspeist und das mit den Worten kommentiert: "Leute, sie ist gut." Mamma mia! Und das auch noch in Neapel, dem Geburtsort der Pizza!

Die italienische Volksseele schäumte ob dieser kulinarischen Todsünde. Ein erboster Pizza-Tifoso etwa schrieb: "Lasst uns nicht das Heilige mit dem Profanen vermischen". Sorbillo beruhigte hingegen die Gemüter: "Leute, rastet nicht aus. Ich hänge an der Tradition." Wer sich vom Geschmack überzeugen möchte, könne ja mal bei ihm vorbeikommen. Signor Sorbillo weiß eben nicht nur, wie man Pizza backt – sondern auch, wie man sie verkauft.

Lesen Sie dazu auch