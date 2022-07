Italien

vor 32 Min.

Der beste Bürgermeister der Welt lebt bei Venedig

Plus Bürgermeister Aldo D’Achille bringt frischen Wind in seinen kleinen Ort bei Venedig. Sein Credo: Bürgerinnen und Bürger müssen direkt beteiligt werden. Ihnen gefällt das.

Das Örtchen San Bellino hat seinen Platz in der Weltgeschichte noch nicht endgültig gefunden. 1180 Seelen leben hier und im Sommer zusätzlich ein Heer von Mücken. Die größte Attraktion neben dem romanischen Kirchturm aus dem 15. Jahrhundert ist die Nähe zu Venedig, in einer Autostunde ist man dort. Der große und wegen der Hitzewelle gerade an manchen Stellen sehr trockene Fluss Po fließt im Süden vorbei. Im Sommer ist die Hitze hier in der Po-Ebene bei Rovigo besonders unerträglich, im Winter herrscht der Nebel. Man muss schon einen guten Grund haben, um in diesen stillen Flecken im Veneto zu kommen. Zum Beispiel, um Aldo D’Achille zu besuchen, seit 2014 Bürgermeister.

