Italien

21:27 Uhr

Der Forrest Gump von Brescia: Ein Italiener läuft für seine tote Frau

Plus Carmine Piccolo läuft und läuft – aus Protest und in Erinnerung an seine Frau Rosalba, die an Leukämie starb. Er sagt: Das lag am Gift in den Böden Norditaliens.

Von Julius Müller-Meiningen Artikel anhören Shape

Es war mitten in der Nacht. Rosalba lag im Koma, die Leukämie war schon weit fortgeschritten. Carmine Piccolo hatte lange an ihrem Bett gewacht. Dann zog er sich die Sportschuhe an und lief einfach los. Und lief und lief und lief in jener Nacht. 66 Kilometer durch die Finsternis, vorbei an den verseuchten Wasserläufen, an den Deponien, an den Industrieruinen. „Ich war so wütend“, erzählt er.

Wenige Tage später starb Rosalba. Sie war erst 46 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen