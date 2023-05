Italien

vor 36 Min.

Dieses Bild vom Gardasee gehört der Vergangenheit an

Plus Monatelang waren Teile des Gardasees ausgetrocknet. Jetzt fallen überall am See Niederschläge – und die Urlaubssaison scheint gerettet.

Von Julius Müller-Meiningen Artikel anhören Shape

Es regnet am Gardasee. Wo man auch anrief am Dienstag, in Peschiera, Torri del Benaco oder Torbole: Niederschläge gingen über dem größten italienischen See herunter. Und man hätte es vor einiger Zeit noch kaum glauben können: Die Menschen am See freuen sich über den Regen. Carmine Piccolo zum Beispiel, ein Umweltaktivist aus Ghedi in der Provinz Brescia, sagt: „Zum Glück regnet es. In den vergangenen beiden Wochen gab es viele Niederschläge, das tut dem See gut, den Flüssen und den Feldern.“

Und den Menschen, möchte man hinzufügen. Maura Salaorni zum Beispiel ist voll guten Mutes. Ihre Eltern führen die Baia Stanca Beach Bar in Torri del Benaco, ein kleines Idyll mit spektakulärem Blick auf das Westufer. „Wir sind heute geschlossen, weil es regnet“, sagt die 37-Jährige am Telefon. Aber schlechte Laune macht ihr der Regen nicht. „Nach einem Monat Regen ist die Trockenheit vorbei“, jubelt Salaorni. „Wir haben das Wasser wirklich gebraucht!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen