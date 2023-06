Landesweiter Flughafen-Streik in Italien hat begonnen

An italienischen Flughäfen wird am heutigen Dienstag gestreikt. Für deutsche Touristen kann das zu Einschränkungen führen.

Italien gehört zu den liebsten Reisezielen von deutschen Touristen. Am heutigen Dienstag, 20. Juni, müssen sich diese aber wohl auf starke Einschränkung bei der Abreise gefasst machen. Zumindest, wenn sie eine solche mit dem Flugzeug geplant haben. In Italien kommt es nämlich zu einem landesweiten Streik an Flughäfen.

Italien: Streik am Flughafen am Dienstag, 20. Juni 2023

In Italien wurde zu einem landesweiten Flughafen-Streik aufgerufen, der drei Bereiche umfasst: Betroffen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gepäckabfertigung, des Sicherheitspersonals und der Billigfluggesellschaft Vueling.

Der Warnstreik soll 24 Stunden andauertn. Er begann am Dienstag um 00.01 Uhr und soll um 23.59 Uhr sein Ende finden. Das berichtet die italienische Tageszeitung Corriere della Serra.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der TV-Sender Canale Dieci berichtete zudem, dass sich Angestellte von folgenden Unternehmen dem Streik anschließen wollen:

Moditech ( Flughafen Rom ) von 12.00 bis 16.00 Uhr

) von 12.00 bis 16.00 Uhr Toscana Aeroporti and Handling (Florenz und Pisa ) von 12.00 bis 16.00 Uhr

) von 12.00 bis 16.00 Uhr Eav ( Flughafen Neapel ) von 9.00 bis 13.00 Uhr

) von 9.00 bis 13.00 Uhr Sogeaal ( Flughafen Alghero ) von 12.00 bis 16.00 Uhr

) von 12.00 bis 16.00 Uhr Alha Airport ( Flughafen Malpensa) von 11.00 bis 15.00 Uhr

Flughafen-Streik in Italien soll sich im Juli wiederholen

Für deutsche Touristen dürfte der Streik am heutigen Dienstag vor allem bei Rückreisen nach Deutschland für erhebliche Einschränkungen sorgen. Sie sollten daher viel Zeit einplanen, oder die Abreise auf einen anderen Tag verschieben.

Im Juli soll es in Italien erneut zu einem Streik an Flughäfen kommen. Am 15. Juli, einem Samstag, soll das Personal des Flugsicherheitsunternehmens ENAV zu einem Warnstreik aufgerufen sein. Für deutsche Urlauberinnen und Urlauber womöglich keine gute Nachricht. Denn zu diesem Zeitpunkt haben in einigen Bundesländern bereits die Sommerferien begonnen.