Großbrand in Rom: 17 Teslas gehen in Flammen auf

In der vergangenen Nacht brach ein Feuer auf dem Gelände eines Tesla-Händlers im Osten Roms aus. Die italienische Feuerwehr berichtet, dass insgesamt 17 Elektroautos von den Flammen erfasst wurden und teilweise erheblich beschädigt sind. In den sozialen Medien waren Fotos von völlig ausgebrannten Fahrzeugen zu sehen. Das Feuer begann um 4.30 Uhr und konnte im Verlauf des Tages gelöscht werden.

Auch das Gebäude des Showrooms, in dem einige Teslas geparkt waren, wurde laut Angaben der Feuerwehr in Mitleidenschaft gezogen. Wie Rai Italia berichtet, war der beißende Geruch von verbrannten Blechen und Reifen, die vom Feuer „aufgefressen“ wurden, noch in mehreren Kilometern Entfernung wahrzunehmen. Die Ursache des Feuers ist bisher unbekannt, und die Untersuchungen sind laut Polizei im Gange. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass in alle Richtungen ermittelt wird und Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

Icon Vergrößern Das von der italienischen Feuerwehr Vigili del Fuoco zu Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute, die auf einem Parkplatz eines Tesla-Händlers in Rom die Flammen löschen. Foto: Vigili del Fuoco, dpa Icon Schließen Schließen Das von der italienischen Feuerwehr Vigili del Fuoco zu Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute, die auf einem Parkplatz eines Tesla-Händlers in Rom die Flammen löschen. Foto: Vigili del Fuoco, dpa

Brand von Tesla-Autos in Rom: Einen Tag nach „Tesla Takedown“-Protesten

Verletzte gab es bei dem Brand wohl nicht, der einen Tag nach den „Tesla Takedown“-Protesten auf der ganzen Welt stattfand, bei denen Demonstranten zum Boykott des Elektroautounternehmens des Milliardärs Elon Musk aufriefen. Bereits vor einem Monat protestierte eine Gruppe von Aktivisten vor einem Tesla-Showroom in Mailand, um Musks angebliche Rolle „bei der Finanzierung rechtsextremer Bewegungen weltweit“ anzuprangern, und entrollte ein Transparent mit der Aufschrift: „Musk gedeiht, die Demokratie stirbt“.

In der jüngsten Vergangenheit wurden in den USA wiederholt Fahrzeuge der Marke Tesla aus Protest gegen den Tesla-Gründer Elon Musk und seine Zusammenarbeit mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump in Brand gesetzt. Ebenfalls wurden in Berlin vor einer Woche vier Teslas durch Feuer zerstört. Andere Angriffe trafen auch Händler und Ladestationen für Tesla-Elektroautos. (mit dpa)