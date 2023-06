Temperaturen bis zu 40 Grad: Italien steht Hitzewelle bevor

In Italien könnte am Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr die Marke von 40 Grad geknackt werden. Eine Hitzewelle dürfte dem ganzen Land bevorstehen.

Italien scheint die erste große Hitzewelle des Jahres bevorzustehen. Am Mittwoch und Donnerstag könnte in manchen Regionen die Marke von 40 Grad fallen. Deutsche Touristen, die in den kommenden Tagen in Italien sind, müssen sich also auf extreme Wetterbedingungen einstellen.

Hitzewelle in Italien: Bis zu 40 Grad auf Sardinien

Temperaturen von 40 Grad können zunächst wohl nur auf der Insel Sardinien erreicht werden. Das geht aus Daten des offiziellen Wetterdienstes der italienischen Luftwaffe hervor. Die Hitzewelle im ganzen Land wird auch vom privaten Wetterportal ilmeteo.it hervorgesagt. Laut diesem sind die hohen Temperaturen auf ein afrikanischen Hochdruckgebiet zurückzuführen, welches am Mittwoch Italien erreichen dürfte. Die Temperaturanstiege sind in dem Mittelmeerland für die Jahreszeit typisch. Die Tage zeichnen sich durch viele Sonnenstunden aus, wodurch es kontinuierlich wärmer werden kann.

In der Toskana sollen die Temperaturen der 40-Grad-Marke nahekommen. In Florenz wird mit bis zu 37 Grad gerechnet. In der Hauptstadt Rom sagen die Meteorologen Temperaturen zwischen 33 und 37 Grad voraus. Der Südtiroler Landeswetterdienst teilte mit, dass im norditalienischen Bozen am Mittwoch und Donnerstag Temperaturen bis zu 35 Grad zu erwarten sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Italien: Hitzewelle könnte sich am Donnerstag ausweiten

Am Mittwoch könnten die Thermometer in Italien Höchstwerte für dieses Jahr erreichen. Am Donnerstag dürfte sich die Hitzewelle dann weiter ausweiten. Die Hitzewelle könnte die Region Emilia-Romagna und den Süden des Landes erreichen.

Die heiße Luft dürfte in Italien in den kommenden Tagen auch eine hohe Luftfeuchtigkeit mitbringen. Ab Freitag kann das Wetter dann umschlagen. Es könnte dann zu starken Sommergewittern in Italien kommen, was vor allem für Regionen an der Adria gilt.

Lesen Sie dazu auch