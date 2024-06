"Höllische Hitze": Temperaturen in Italien klettern auf über 40 Grad

Viele Urlauberinnen und Urlauber freuen sich über hohe Temperaturen im Süden. Italien erfasst in den kommenden Tagen allerdings eine Hitzewelle, vor der Meteorologen warnen.

Während in Deutschland der Sommer nur zaghaft Einzug hält, ist die Situation im Süden Europas eine andere. Verschiedene Länder kämpfen derzeit gegen eine Hitzewelle. In Griechenland klettern die Temperaturen aktuell auf bis zu 45 Grad. In der Türkei ist die Situation ähnlich. Dort gibt es bereits erste Waldbrände. Nun erfasst die Hitze auch Italien.

Der Höhepunkt der Hitzewelle wird zwischen Mittwoch und Freitag erwartet. Selbst im Norden des Landes, in dem die Temperaturen bisher mäßig ausgefallen sind, wird es heiß. Angekündigt sind Temperaturen von bis zu 44 Grad.

Hitzewelle in Italien: Bis zu 44 Grad auf Sardinien

Grund für die "höllische Hitze", wie sie Meteorologinnen und Meteorologen laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica bezeichnen, ist ein Hochdruckgebiet aus Afrika mit dem Namen "Minos". "Minos" erreicht am Dienstag bereits Sizilien und Sardinien. Am Mittwoch und Donnerstag zieht das Tief in Richtung Norden über das Land.

In Rom steigen die Temperaturen laut dem Wetterdienst MeteoAM am Donnerstag auf 38 Grad an. In Kalabrien sind es ebenfalls 38 Grad. In Cagliari auf Sardinien werden 44 Grad erwartet.

Für diese Städte in Italien gibt es aktuell eine Hitzewarnung

Weil es sich um die erste Hitzewelle des Jahres handelt, warnen Expertinnen und Experten laut Republicca vor der gesundheitlichen Folgen, besonders für gefährdete Gruppen wie ältere Menschen. Der Körper müsse sich erst langsam an die Hitze gewöhnen.

Das italienische Gesundheitsministerium hat für folgende Städte am Mittwoch eine Hitzewarnung der Stufe "Orange" veröffentlicht. Die Warnung geht mit einem "erhöhten Risiko" für die Gesundheit einher.

Ancona

Bologna

Campobasso

Frosinon

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Rom

Viterbo

Hitze in Italien schwächt durch Gewitter am Wochenende ab

Örtlich können Wolken die Hitze leicht abschwächen. Wirkliche Linderung bringen erst Gewitter, die gegen Ende der Woche erwartet werden.