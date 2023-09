Drama in Italien: Junge stirbt durch Explosion von Weltkriegs-Bombe

In Italien ist ein zehnjähriger Junge durch eine Explosion in einer Garage gestorben. Sein Großvater hatte dort einen Sprengkörper aus dem zweiten Weltkrieg gelagert.

Im Ort Vivaro in Norditalien ist am Freitag ein zehn Jahre alter Junge durch eine Explosion zuerst schwer verletzt worden und anschließend im Krankenhaus gestorben. Wie verschiedene italienische Medien berichten, ist der Junge von einem Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg erfasst worden. Diesen Sprengkörper, eine Bombe oder eine Granate, soll sein 73-jähriger Großvater gefunden und mit nach Hause genommen haben.

Explosion in Italien: Junge stirbt durch Sprengkörper seines Großvaters

Der Großvater lagerte den Sprengkörper in der Garage der Familie. Dort explodierte dieser allerdings. Während der Explosion befanden sich der Großvater und sein Enkel in der Garage. Durch die Wucht der Explosion wurden beide schwer verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Reanimationsmaßnahmen an dem Jungen waren allerdings nicht erfolgreich, berichten italienische Medien. Er verstarb im Krankenhaus. Der Zustand des Großvaters sei ernst, er überlebte jedoch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

