Löwe bricht aus Zirkus aus und spaziert Stundenlang durch Hafenstadt

Im italienischen Ladispoli ist am Samstag ein Löwe aus einem Zirkus ausgebrochen und konnte erst nach mehreren Stunden wieder eingefangen werden. Der Vorfall heizt eine Diskussion im Land an.

Ein Löwe versetzte die Bewohner der italienischen Hafenstadt Ladispoli am Samstag in Aufregung. Das Raubtier namens Kimba war aus seinem Käfig in einem Zirkus ausgebrochen und streunte stundenlang durch die Straßen. Der Bürgermeister mahnte die Bevölkerung zu "höchster Vorsicht". Die meisten blieben in ihren Häusern, andere saßen vorübergehend in ihren Autos fest. In den sozialen Medien kursieren mehrere Videos, die zeigen, wie das Tier gemächlich durch die Straßen der 40.000-Einwohner-Stadt spaziert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Löwe in Italien ausgebrochen: Mithilfe von Polizeihubschrauber gefunden

Die Polizei versuchte gemeinsam mit dem Zirkuspersonal den Löwen einzufangen. Das Tier wurde in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesehen. Danach verlor sich die Spur erstmals. Doch am Abend gelang es dann mit einem Polizeihubschrauber, den Löwen ausfindig zu machen und ihm eine Betäubungsspritze zu versetzen.

Nach einigen Minuten schlief er ein und wurde dem Zirkus übergeben, wie Ladispolis Bürgermeister Alessandro Grando auf Facebook mitteilte. "Ich hoffe, dass dieser Vorfall etwas Gewissen wecken kann und dass wir die Tierausbeutung in Zirkussen endlich ein Ende setzen können", ergänzte er.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wurde Löwe aus Zirkus-Käfig freigelassen?

Wie der Löwe ausbrechen konnte, ist noch unklar und müsse ermittelt werden. Laut italienischen Medien vermuten die Zirkusbesitzer eine Sabotage hinter dem Ausbruch. "Wir haben den Käfig offen vorgefunden und jemand hat drei Personen zu Fuß fliehen sehen", wird der Zirkusdirektor Rony Vassallo zitiert. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Zirkus muss mit einer Klage wegen Verletzung der Aufsichtspflicht rechnen.

Der Vorfall heizte die Debatte um Zirkustiere in Italien an. Schon seit Längerem wird diskutiert, ob Zirkusse noch mit Raubtieren durchs Land reisen dürfen. Tierschützer kündigten einen Protest an und wollen dem Zirkus die Lizenz entziehen lassen.