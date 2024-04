Müllwagen überrollt deutsche Studentin in Neapel

Eine deutsche Studentin ist bei einem Fahrradunfall in Neapel ums Leben gekommen. Sie wurde von einem Müllwagen überrollt und starb an ihren schweren Verletzungen.

Eine deutsche Studentin ist in der Nacht auf Montag gegen 2.15 Uhr bei einem Unfall in Neapel ums Leben gekommen. Wie unter anderem die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ist die 27-Jährige mit einem gemieteten E-Bike unweit der Piazza Cavour im Zentrum der süditalienischen Großstadt mit einem Müllwagen kollidiert. Sie wurde in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch am Montagvormittag, etwa acht Stunden nach dem Unfall, ihren schweren Verletzungen erlag. Wie die italienisch Zeitung Corriere Napoli berichtet, stammt die 27-Jährige aus Frankfurt. Sie soll sich für einen Studienaufenthalt an der Universität Neapel Federico II aufgehalten haben.

Erste Erkenntnisse zu tödlichem Fahrradunfall mit deutscher Studentin in Neapel

Wie genau es zu dem Unfall kam, wird von den zuständigen Behörden nun untersucht. Laut Corriere Napoli sollen Zeugen befragt und Videos von öffentlichen und privaten Kameras ausgewertet werden.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Studentin möglicherweise plötzlich die Richtung gewechselt haben. Der Fahrer des Müllwagens konnte dann offenbar nicht mehr rechtzeitig ausweichen und den Aufprall nicht mehr verhindern. Noch am Unfallort wurde der Mann laut Ansa einem Alkoholtest unterzogen. Die Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Leiche der 27-Jährigen wurde den Justizbehörden zur Verfügung gestellt und an das Institut für Rechtsmedizin überführt.

Deutsche Studentin bei Fahrradunfall gestorben – Stadt Neapel bekundet Beileid

"Wir sind zutiefst betrübt über den tragischen Unfall mit einem Fahrzeug der städtischen Müllabfuhr, bei dem eine junge ausländische Fahrradfahrerin ihr Leben verloren hat", bekundete die Stadt Neapel ihr Beileid. "Wir stehen der Familie des Opfers bei und sichern ihr unsere volle Unterstützung zu in dieser Zeit großer Trauer."