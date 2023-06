Italien: Bald mit 150 Stundenkilometer über die Autobahn?

Während Deutschland immer wieder diskutiert, das Tempolimit auf der Autobahn zu senken, geht Italien andere Wege: Im Urlaubsland soll die Höchstgeschwindigkeit steigen.

Darauf haben viele Autofahrerinnen und Autofahrer wenig Lust: Auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub geblitzt zu werden. Im Ausland sind die Bußgelder oftmals höher und die Tempolimits niedriger. In Italien könnte sich das nun allerdings ändern – zumindest der Punkt mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Denn der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini hat Änderungen in der Straßenverkehrsordnung angekündigt.

Autobahn-Tempolimit in Italien soll steigen: 150 anstelle von 130 km/h

Eine dieser Änderungen: Auf einigen Autobahnstrecken in Italien soll die Geschwindigkeit von 130 auf 150 Stundenkilometer angehoben werden. Dabei handele es sich um bestimmte Autobahnen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit als "sicher" gelten. Folgende Abschnitte sollen dafür in Frage kommen, berichtet die Kleine Zeitung aus Österreich:

A4 von Mailand nach Brescia

nach A26 von Genua Voltri nach Gravellona Toce

nach A14 von Bologna nach Bari

nach Bari A30 von Caserta nach Salerno

Italien plant neue Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn

Auf allen anderen Autobahnen soll nach wie vor das Tempolimit von 130 Stundenkilometer gelten. Außerhalb von Ortschaften gilt in Italien ein Tempolimit von 90 Stundenkilometer, auf Freilandstraßen sind es 110 Stundenkilometer. Rund 175 Euro sind fällig, wenn man die Geschwindigkeit um 20 Stundenkilometer überschreitet. 545 Euro sind es bei 50 Stundenkilometer zu schnell.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das mögliche neue Tempolimit ist allerdings nicht die einzige Änderung, die Salvini geltend machen möchte. Der Verkehrsminister plant außerdem härtere Strafen für Autofahrerinnen und Autofahrer, die mit Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt werden. Bei letzterem droht sogar lebenslänglicher Führerscheinentzug. Härtere Strafen soll es auch für das Handy am Steuer geben.

Lesen Sie dazu auch