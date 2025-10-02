Kampf der Blitzerflut: Italien zählt jetzt seine Radarfallen

Radarfallen in Italien sind Urlaubern ein Graus. Südlich der Alpen sind sie ein Politikum. Das liegt einerseits an der großen Zahl vor allem in Norditalien aufgestellter fester Blitzer oder „Autovelox“, wie die Anlagen genannt werden. Nach einer Schätzung von 2021 gibt es mehr als 14.000 solcher Anlagen, andere gehen von rund 11.000 Radarfallen in Italien aus. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es ungefähr 4700 solcher Anlagen.

Zum Anderen gibt es den häufig wiederholten Vorwurf, einige italienische Gemeinden sanierten ihre Bilanzen mit den durch Blitzer generierten Bußgeldeinnahmen. Zu fragwürdiger Berühmtheit brachte es in diesem Zusammenhang das Dolomitendorf Colle Santa Lucia bei Belluno, das allein im Jahr 2024 rund eine Dreiviertelmillion Euro an Verkehrsbußen durch Geschwindigkeitsübertretungen einnahm.

Zwei Milliarden Euro Blitzer-Strafen flossen 2024 in Italiens Kassen

Das Plus soll insbesondere durch einen Blitzer auf der vor allem von Touristen befahrenen Strecke über den Passo Giau zustande gekommen sein. Der 300-Einwohner-Ort steht damit auf Platz eins der Pro-Kopf-Einnahmen von Verkehrsbußgeldern (2500 Euro pro Bewohner). Im Jahr 2024 flossen in Italien insgesamt über zwei Milliarden Euro an Blitzer-Strafen in die öffentlichen Kassen, etwa 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Das Thema Blitzer bewegt die Gemüter in Italien. Das Narrativ vom angeblich feindseligen Staat, der seine Bürger gnadenlos ausnimmt und ihnen auch noch Fallen stellt, wird durch die Autovelox-Flut gefüttert und empört die Bevölkerung. Der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, ist als Verkehrsminister exponierter Repräsentant jenes Staates, muss bei Untätigkeit um sein bereits politisch angeschlagenes Image fürchten und startet nun einen Angriff auf die Radarfallen.

Icon vergrößern Nirgendwo in Europa gibt es so viele Radarfallen wie in Italien. Im vergangenen Jahr sägte „Fleximan“ Kameramasten in Serie ab. Inzwischen ist der Radarfallen-Schreck" gefasst. Foto: Gemeindeverwaltung Buccinasco, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nirgendwo in Europa gibt es so viele Radarfallen wie in Italien. Im vergangenen Jahr sägte „Fleximan“ Kameramasten in Serie ab. Inzwischen ist der Radarfallen-Schreck" gefasst. Foto: Gemeindeverwaltung Buccinasco, dpa

Italienische Gemeinden und lokale Polizeistellen müssen einem Dekret des Verkehrsministers zufolge bis zum 30. November ihre Blitzer auf der Homepage des Verkehrsministeriums registrieren. Dabei müssen sie den genauen Ort, die Marke, das Modell, die Art der Anlage sowie die Nummer des Geräts angeben. Nur registrierte Radaranlagen sollen dann in Zukunft in Funktion bleiben dürfen. Salvini nannte die Zählung „Operation Wahrheit“.

Drei Viertel der Radarfallen stehen in Norditalien

Das Ziel des Ministers bestehe „ausschließlich darin, die Wirksamkeit von Geräten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sicherzustellen“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Geräte, die nicht den Vorschriften entsprächen „oder eher der Erzielung von Einnahmen als der Verhinderung von Fehlverhalten dienen, werden nicht toleriert“, polterte Salvini. Damit stellt sich der Minister auf die Seite derjenigen, die dem Staat illegale Bereicherung durch Blitzer-Bußgelder vorwerfen.

Hintergrund der Aktion dürfte bei allem guten Willen Salvinis aber auch sein, dass 76 Prozent aller Radarfallen in Norditalien, also im Veneto, der Lombardei, dem Piemont und der Emilia-Romagna aufgestellt sind. In den erstgenannten Regionen hat die Lega ihr Stammklientel. Als vergangenes Jahr ein Unbekannter im Norden systematisch Radarfallen mit der Flex absägte und Bekennerschreiben mit dem Namen „Fleximan“ hinterließ, bekam der selbsternannte Robin Hood ungeahnte Sympathiebekundungen. Die Radaranlage am Passo Giau war damals sein erstes Opfer. Der 42-Jährige aus Rovigo wurde später gefasst.

Mit der Radarfallen-Zählung soll nun also der erste Schritt in Richtung Gerechtigkeit auf Italiens Straßen gemacht werden. Denn im Moment herrscht dort, zumindest was Bußgelder durch Blitzer angeht, Chaos. Zahlreiche Verkehrssünder in Italien klagen derzeit vor Gericht gegen die Bußgelder. Grund sind mehrere Urteile des Obersten Gerichtshofs in Rom, welches bestimmt, dass die Anlagen ordnungsgemäß zugelassen sein müssen. Eine entsprechende Vorschrift gilt erst seit 2017. Etwa 60 Prozent der Anlagen wurden aber bereits zuvor installiert und entsprechen damit nicht den Anforderungen.

Gut möglich, dass sich nach der Zählung die Zahl der rechtmäßigen Blitzer drastisch reduziert.