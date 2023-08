Tanken in Italien: So schützt ein neues Dekret vor Wucherpreisen an der Zapfsäule

Italien-Urlauber aufgepasst: An italienischen Zapfsäulen gibt es eine wichtige Änderung. Wie diese aussieht und wie deutsche Urlauber davon profitieren können.

An Italiens Tankstellen gibt es seit dem 1. August eine große Veränderung. Das Land hat Maßnahmen ergriffen, um die Transparenz der Kraftstoffpreise zu erhöhen und den Verbrauchern damit zu helfen. Aber was genau hat sich geändert und wie wirkt sich das auf deutsche Urlauber aus?

Übrigens: In Italien gibt es von Tempolimit bis Promillegrenze einige Regeln, die Sie beachten müssen.

Italien: Kampf den Wucherpreisen - Tanken soll transparenter werden

Italiens Tankstellen müssen jetzt neben ihren eigenen Spritpreisen auch die regionalen und nationalen Durchschnittspreise für Benzin und Diesel anzeigen. Auf Autobahnen können Reisende zukünftig den nationalen Durchschnittspreis sehen, während an allen anderen Tankstellen der regionale Durchschnittspreis angezeigt wird. Dies ist eine Reaktion auf den stetigen Anstieg der Spritpreise, den Autofahrer in Italien seit einiger Zeit immer wieder beobachten und über die auch Sie sich sicherlich schon bei einem Besuch in Italien geärgert haben.

In einigen Regionen hatte der Preis für einen Liter Benzin zwischenzeitlich sogar die Marke von zwei Euro überschritten. Für Urlauber, insbesondere in der Hauptreisezeit, sind solche Preissprünge ein großes Ärgernis und können dazu führen, dass der Urlaub eine ganze Ecke teurer wird, als zuvor vielleicht einkalkuliert.

Urlaub in Italien: So profitieren deutsche Urlauber an den Tankstellen

Für deutsche Urlauber, die nun oder zukünftig mit dem Auto nach Italien reisen, bedeutet das neue Dekret eine größere Preistransparenz beim Tanken, wie der ADAC in einem Bericht zu dem Thema erklärt. Sie können nun leichter erkennen, ob eine Tankstelle überdurchschnittlich hohe Preise verlangt und gegebenenfalls eine günstigere Alternative in der Umgebung suchen. Dies ist besonders nützlich, da in der Hauptreisezeit viele Touristen auf den Straßen unterwegs sind und die Preise an den Zapfsäulen deshalb steigen könnten.

Anti-Wucher-Gesetz in Italien - auch in Deutschland möglich?

Auch in Deutschland steigen die Kraftstoffpreise immer wieder, doch ein Transparenzdekret wie in Italien wird laut ADAC nicht benötigt. Dank der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe könnten Mitglieder des ADAC die aktuellen Kraftstoffpreise jederzeit online über die ADAC-Website oder App einsehen. Dies bietet den Vorteil, dass die Preise ständig und regional vergleichbar sind. Der ADAC betont, dass diese Methode effizienter sei als das italienische System und gibt zudem die Empfehlung, vorzugsweise abends zu tanken. Für Italien sie das Transparenzdekret laut Experten jedoch ein positiver Schritt, da es dort keine vergleichbare Stelle gibt.

Gut zu wissen: Ein Urlaub in Italien verspricht Sonne, Kultur und kulinarische Genüsse. Doch beim gemütlichen Essen in einem Restaurant kann man sich schon mal fragen, was eigentlich "coperto" auf der Rechnung bedeutet. Und während man die malerischen Inseln mit dem Auto erkunden möchte, sollte man sich bewusst sein, dass es auf einigen Inseln ein Autoverbot gibt und bei Missachtung hohe Bußgelder drohen. Es lohnt sich also, sich vorab über die kuriosen Gesetze in Italien zu informieren, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Und schließlich, wenn es um die italienische Autobahn geht, gibt es einige häufige Fehler bei der Maut, die man unbedingt vermeiden sollte, um den Italien-Urlaub in vollen Zügen zu genießen.