Zehnjähriger stirbt bei Sprung von Brücke am Gardasee

Drei Kinder sprangen vergangene Woche von einer Brücke am Gardasee. Einer von ihnen schaffte es nicht mehr zurück ans Ufer und ertrank.

Ein zehnjähriger Junge ist am Montag, 11. September, mit zwei Freunden von der San-Giovanni-Brücke in Peschiera del Garda in den See gesprungen. Er konnte sich nicht mehr ans Ufer retten und ertrank. Rettungskräfte versuchten noch, ihn wiederzubeleben – aber ohne Erfolg. Die anderen beiden Kinder konnten gerettet werden. Sie stehen unter Schock. Nun ermittelt die Polizei.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sprangen die Kinder nach ersten Erkenntnissen von einer Brücke in einen Bereich, in dem das Schwimmen verboten ist. Das Wasser ist an dieser Stelle etwa zweieinhalb Meter tief. Die Polizei hatte dort in diesem Sommer bereits zahlreiche Verstöße festgestellt und Geldstrafen verhängt.

