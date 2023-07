Hitzewelle in Italien: Im Norden heftige Gewitter, im Süden bis zu 47 Grad

Eine Hitzewelle zieht aktuell über den Süden Europas. In zahlreichen italienischen Städten hat das Gesundheitsministerium deshalb die Alarmstufe Rot ausgerufen.

Seit Tagen leidet der Süden Europas unter einer extremen Hitze. Die Temperaturen steigen in mehreren Ländern deutlich über die 40-Grad-Marke. Auch Italien, das bei Deutschen besonders beliebte Urlaubsland, stöhnt unter der sengenden Hitze.

Hitzewelle in Italien: Alarmstufe Rot in vielen Städten

In 23 größeren Städten galt am Mittwoch die höchste Alarmstufe, wie das italienische Gesundheitsministerium bekannt gab. Lediglich einzelne größere Städte im Norden waren nicht so stark betroffen. Am Donnerstag sank die Zahl der betroffenen Städte dann etwas. Im Norden Italiens gilt nur noch die Alarmstufe Gelb, während im Zentrum und im Süden des Landes weiterhin die höchste Warnstufe herrscht.

Wetter in Italien: Ab Donnerstag kühlt es vorerst etwas ab

Damit ist wohl Höhepunkt der Hitzewelle war am Mittwoch vorerst erreicht. Am Donnerstag sanken die Temperaturen insbesondere im Norden Italiens etwas, dort gab es Unwetter mit starken Sturmböen. Im Laufe des Nachmittags und des Abends werden laut dem Wetterportal Il Meteo auch in der Poebene Hitzegewitter erwartet. Dabei sind Windböen und Hagelstürme möglich.

Auch am Freitag ändert sich das Wetter im Norden des Landes kaum. Bis zum Wochenende sinken die Temperaturen dort auf etwa 35 Grad. Doch zeitgleich steigen die Temperaturen im südlich der Toskana – insbesondere am Wochenende. Auf Sardinen, Sizilien und in Apulien erhöhen sich die Temperaturen dann teilweise wieder auf über 40 Grad. Zu Beginn der kommenden Woche sind auf Sizilien und Sardinien bis zu 47 Grad möglich.

Hitzewelle im Süden Europas: Auch Spanien und Griechenland betroffen

Nicht nur Italien leidet aktuell unter einer Hitzewelle. Auch in Spanien wurden 45 Grad gemessen. In Griechenland verursachten die Hitze und der ausbleibende Regen große Waldbrände. In Spanien erreichte die Hitzewelle am Dienstag ihren Höhepunkt. Am schlimmsten erwischte es unter anderem Mallorca. Im Norden und Osten der Insel und auch in Teilen von Katalonien und Aragonien im spanischen Nordosten galt die höchsten Alarmstufe Rot des Wetterdienstes Aemet. In Sa Pobla circa 40 Kilometer nordöstlich der Inselhauptstadt Palma wurden 44 Grad gemessen. Der vorläufig höchste Tageswert wurde aber im katalanischen Figueres mit 45,3 Grad verzeichnet.

In Griechenland toben seit Montag Brände, die auch wegen starker Winde außer Kontrolle geraten sind. Vorangegangen war eine dreitägige Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad. Und eine neue Hitzewelle steht den Menschen bevor. (mit dpa)