Pasta impossibile: Diese Gerichte gehen in Italien gar nicht

Essen ist für die Italiener eine heilige Angelegenheit. Pizza Hawaii oder Spaghetti mit Ketchup sind für sie ein Tabu. Nein, noch schlimmer: kulinarische Todsünden.

Italienisches Essen in Deutschland hat eine lange Tradition. Francesco Antonio Cuneo eröffnete bereits 1905 im Hamburger Stadtviertel St. Pauli das erste italienische Ristorante in Deutschland. 1952 machte Nicolino di Camillo in Würzburg die erste Pizzeria, die "Blaue Grotte", auf. Es war die Zeit, als viele Deutsche in Folge des Wirtschaftswunders erstmals nach Italien reisten. Die italienische Küche etablierte sich dann immer mehr auch hierzulande. 1970 brachte Dr. Oetker die erste Tiefkühlpizza auf den Markt. Heute sind Spaghetti in beinahe jeder Vorratskammer zwischen Berchtesgaden und Flensburg fest etabliert.

Das bedeutet aber nicht, dass der Umgang der Liebhaber der italienischen Küche auch den Gepflogenheiten entspricht, wie sie sich die Hüter eben jener Küche vorstellen. Dabei dürfte es sich geschätzt um 59 Millionen Italiener handeln, also die Gesamtbevölkerung. Essen ist in Italien eine heilige Angelegenheit. Kein Volk verliert mehr Worte über die Zubereitung von Delikatessen, über Feinheiten und tauscht sich mehr über kulinarische Erfahrungen aus. In Deutschland und anderswo beneidet man die Italiener darum, hält sie deshalb manchmal aber auch für ein bisschen exotisch.

Italienisch: Die beliebteste Küche der Welt

Das britische Marktforschungsinstitut YouGov erklärte die italienische Küche 2018 zur beliebtesten der Welt. Nun wollte es etwas genauer wissen, wie die Welt es mit dem italienischen kulinarischen Erbe hält. In Italien wurde unlängst bereits in einigen spektakulären Fällen die unzureichende Zubereitung von Spaghetti Carbonara bemängelt. Der britische Chefkoch Gordon Ramsey etwa wurde kritisiert, weil er Erbsen in die Carbonara-Soße gab sowie das Eintauchen von Pizza-Stücken in Ketchup empfahl. In Neapel könnte solches Verhalten fatale Folgen haben.

YouGov ließ den Umgang mit der italienischen Küche in 17 Ländern überprüfen, darunter auch in Italien. Dabei wurden 19 Arten, sich daran zu "vergehen", zur Debatte gestellt. Insgesamt wurden knapp 20.000 Menschen befragt.

Gegen einige angebliche Vergehen haben die Italiener selbst der Umfrage zufolge nichts. Sie finden es in Ordnung, mittags Pizza zu essen. Die angebliche Aversion gegen mittägliche Pizza könnte darin begründet liegen, dass die Inbetriebnahme eines Holzofens sehr aufwendig ist und deshalb traditionell erst abends erfolgt. Auch Bolognese-Soße mit Spaghetti finden Italiener okay, bei ihnen heißt das allerdings "Pasta con ragù". Ob man die Spaghetti vor dem Kochen brechen oder sie in ungesalzenes Wasser geben darf, sind zu vernachlässigende Fragen. Auch über die Frage, ob nach dem Essen noch ein Cappuccino zu trinken ist, der in Italien meistens morgens konsumiert wird, herrscht unter Italienern kein eindeutiges Meinungsbild.

Lesen Sie dazu auch

Mehr als kulinarische Fehltritte: Verbrechen gegen die italienische Küche

Um kulinarische Todsünden oder gar "Verbrechen gegen die italienische Küche" handelt es sich hingegen in einigen wenigen Fällen. Eines der schlimmsten Vergehen ist für Italiener, den Nudeln Ketchup statt Tomatensoße beizumischen, 89 Prozent der Befragten bezeichneten dies als „inakzeptabel“. Indonesier (84 Prozent), Chinesen, Schweden und Dänen (71 Prozent) hingegen halten diese Unsitte für praktikabel, auch unter Deutschen ist Ketchup mit Pasta verbreitet (52 Prozent). 77 Prozent der befragten Italiener halten es zudem für unverzeihlich, Ananasstückchen auf der Pizza zu platzieren. Bei diesem Vergehen mit dem Namen "Pizza Hawaii" stechen auch die Deutschen besonders hervor, 59 Prozent der Befragten halten diese Praxis für rechtens.

Italiener mögen es außerdem nicht, wenn ihre Pasta als Beilage herabgewürdigt wird (72 Prozent). Dem Autor ist es noch in plastischer Erinnerung, als vor Jahren eine deutsche Bekannte vor italienischem Freundeskreis Spaghetti zum Wiener Schnitzel bestellte. Wie gesagt ist auch die Beigabe von Sahne in die nur mit Ei und Parmesankäse herzustellende Carbonara-Soße ein No-Go für 68 Prozent der Befragten in Italien. Die Deutschen haben da andere Vorstellungen, 63 Prozent der Befragten finden diese Praxis akzeptabel.

Letztendlich darf ja auch jeder essen, wie er mag. Ist er auf Anerkennung und Originalität aus, sollten er oder sie es in manchen Fällen halt nicht zu sehr an die große Glocke hängen.